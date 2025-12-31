Las tragedias que rodean al clan Kennedy, una historia marcada por muertes violentas y decesos prematuros

La muerte de Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, reavivó una larga secuencia de tragedias que marcaron a una de las familias más influyentes de la política estadounidense. Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg, falleció a los 33 años a causa de una leucemia mieloide aguda. Su muerte se sumó a una extensa lista de decesos prematuros que, a lo largo de décadas, afectaron al clan Kennedy.

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg, falleció a los 33 años a causa de una leucemia mieloide aguda Steven Senne� - AP�

Su abuelo, el expresidente John F. Kennedy, fue asesinado en 1963 mientras participaba de una caravana presidencial en un coche descapotable en Dallas, Texas. El ataque fue atribuido a Lee Harvey Oswald, quien disparó desde el edificio del Texas School Book Depository. El posterior asesinato de Oswald mientras era trasladado bajo custodia policial desde la comisaría de Dallas alimentó conjeturas sobre posibles conspiraciones.

En 1968, Robert Kennedy, hermano de JFK y tío abuelo de Tatiana, fue asesinado en la cocina del hotel Ambassador de Los Ángeles, en plena campaña como precandidato presidencial del Partido Demócrata.

El presidente John F. Kennedy en el automóvil en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, poco antes de ser asesinado Jim Altgens - AP

El senador por Nueva York y ex fiscal general, referente del movimiento por los derechos civiles, murió a manos de Sirhan Sirhan, un inmigrante palestino que justificó el crimen por el apoyo de Kennedy al Estado de Israel.

Años más tarde, Sirhan sostuvo que su confesión durante el juicio fue producto de presiones y que no lograba recordar el momento del tiroteo.

Un año después, Edward “Ted” Kennedy, hermano menor de JFK, protagonizó un accidente automovilístico en la isla de Chappaquiddick, en Nueva Inglaterra, en el que falleció Mary Jo Kopechne, quien había colaborado en la campaña presidencial de Robert F. Kennedy en 1968. Ambos regresaban de una fiesta cuando el vehículo conducido por el entonces senador se salió de la ruta en un puente estrecho y cayó a un río.

La mujer, de 29 años, murió ahogada, mientras que Kennedy logró escapar con vida, aunque no informó a las autoridades hasta la mañana siguiente, unas ocho horas después del hecho. Ante la Justicia, Ted se declaró culpable de haber abandonado el lugar del accidente y recibió una condena suspendida de dos meses de prisión.

Edward “Ted” Kennedy, hermano menor de JFK, protagonizó un accidente automovilístico en la isla de Chappaquiddick, en Nueva Inglaterra Getty Images

Décadas más tarde -en 1999-, John F. Kennedy Jr., hijo de JFK y tío de Tatiana, perdió la vida en un incidente aéreo en el océano Atlántico junto a su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada, Lauren Bessette, cerca de Martha’s Vineyard, en Massachusetts, luego de que la avioneta que pilotaba se estrellara.

Finalmente, el deceso de Tatiana Schlossberg sería dado a conocer el martes 30 de diciembre a través de un mensaje difundido en la cuenta oficial de la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy. “Nuestra hermosa Tatiana murió esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, rezaba el posteo.

ohn F. Kennedy Jr., hijo de JFK y tío de Tatiana, perdió la vida en un incidente aéreo en el océano Atlántico junto a su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada, Lauren Bessette Getty Images

En noviembre, Tatiana había publicado en The New Yorker el artículo titulado “Una batalla con mi sangre”, en el que reveló que le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda en 2024, después del nacimiento de su segundo hijo. Había escrito también artículos sobre ciencia y cambio climático en The New York Times.