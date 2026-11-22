SEATTLE. - Agentes de inmigración enmascarados detuvieron el sábado a dos personas en una abarrotada manga de embarque en el aeropuerto de Seattle mientras se realizaba el abordaje, lo que provocó lo que la aerolínea calificó como una escena “angustiante” para pasajeros y empleados, y retrasó el vuelo con destino a Los Ángeles.

Un video del incidente mostraba a agentes arrastrando por lo menos a una persona en el Aeropuerto Internacional Seattle -Tacoma mientras una mujer grita que se estaban llevando a su hija y que ella tiene un permiso de trabajo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que sus agentes realizaron una operación de cumplimiento selectiva para arrestar a Ricardo Larrondo Mendoza, un inmigrante de México que “se quedó más tiempo del permitido por su visa en violación de las leyes de nuestra nación”.

La detención de los agentes del ICE

Durante el enfrentamiento, otra pasajera “arrojó café caliente a los agentes”, indicó el comunicado del ICE. La agencia indicó que se determinó que la mujer, identificada como Sofía Hernández Mejía, de México, se encontraba en Estados Unidos ilegalmente y que también se quedó más tiempo del permitido por su visa. Podría ser acusada de agredir a un agente federal.

Los datos de vuelos en línea mostraron que el vuelo 1306 de Alaska, que estaba programado para salir a las 8:10 de la mañana, se retrasó. Alaska Airlines indicó que los agentes del ICE no dieron aviso previo de la acción, que ocurrió una semana antes del ajetreado feriado por el Día de Acción de Gracias.

“Nos preocupa la acción de las fuerzas policiales de esta mañana durante el embarque del vuelo 1306 de Alaska”, indicó la aerolínea. “Reconocemos lo angustiante que ha sido este incidente para los empleados y los pasajeros afectados”. Añadió que la aerolínea está comprometida a “tratar a cada pasajero con dignidad y respeto”.

Los agentes que realizaron el arresto llevaban chaquetas sin identificación y pantalones caqui. El video los mostró forcejeando con alguien en el suelo mientras pasajeros rodeados de maletas observaban.

El ICE ha intensificado los arrestos en aeropuertos desde el verano, apuntando especialmente a personas que en el pasado se quedaron más tiempo del permitido por sus visas.

Alaska Airlines señaló que estaba trabajando con el Puerto de Seattle , que administra el aeropuerto, para ver si se siguieron los protocolos, y también que ha planteado sus preocupaciones “directamente ante las autoridades correspondientes”.

El Puerto de Seattle dijo en un comunicado que el arresto fue angustiante no sólo para la familia afectada, sino también para otros pasajeros, y que las autoridades locales “se pondrán en contacto con funcionarios federales para entender más sobre lo ocurrido”.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, de filiación demócrata, dijo que las tácticas del ICE eran “profundamente antiestadounidenses” y pidió la abolición de la agencia.

El posteo del gobernador Ferguson

“El video es horrible y es escalofriante”, dijo Ferguson en una conferencia de prensa por la tarde con líderes sindicales y funcionarios electos locales. “Necesitamos un sistema de cumplimiento de las leyes de inmigración y seguridad fronteriza que sea eficaz , ético y humano. Y el ICE no lo es. Está más allá de la reforma”.

Ferguson también dijo que estaba investigando cómo los agentes del ICE accedieron a la pasarela de embarque y cree que violaron una ley estatal que firmó en marzo que limita a los agentes del orden cubrirse el rostro. El gobernador afirmó que la agencia estaba “completamente fuera de control”.

April Sims, presidenta del Washington State Labor Council, AFL-CIO, que representa a más de 600.000 trabajadores, dijo que miembros del sindicato estaban a bordo del vuelo. Indicó que la acción interrumpió los viajes durante uno de los momentos de mayor actividad y apenas días después de que los vuelos fueron suspendidos en todo el país debido a un problema de comunicaciones.

“Los trabajadores del aeropuerto ya están manejando un estrés extraordinario, los pasajeros ya están ansiosos y en lugar de restablecer la calma y la confianza, los agentes federales introdujeron más miedo y más caos”, señaló.

Agencia AP