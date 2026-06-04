Airbus puso en el aire un avión capaz de volar 22 horas seguidas y recorrer 18.500 kilómetros sin escalas

PARÍS (AFP).- El fabricante aeronáutico europeo Airbus anunció el martes que realizó con éxito el primer vuelo de prueba de su A350-1000ULR, un avión capaz de volar hasta 22 horas seguidas y cuya entrega sufre retrasos.

“El aparato, equipado con instrumentos específicos para las pruebas, voló tres horas y 43 minutos, alcanzando una altitud ligeramente superior a los 12.500 metros”, indicó Airbus en un comunicado.

El avión despegó y aterrizó en la ciudad francesa de Toulouse, sede central de la compañía aeronáutica.

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As we celebrate the successful first flight of the Airbus A350-1000ULR, we’re pulling back the curtain on the remarkable development journey of the world's longest-range passenger airliner for @qantas #ProjectSunrise.



➡️ https://t.co/64l8qFDUCI pic.twitter.com/xAymVpQ8Qc — Airbus (@Airbus) June 3, 2026

Este aparato está destinado a la aerolínea australiana Qantas, “para permitir vuelos sin escala entre Sídney y Londres por primera vez, una distancia de casi 18.500 kilómetros", precisó Airbus.

Qantas debe recibir su primer A350-1000ULR (por “ultra long range”, ultra largo alcance) en abril de 2027, cuando en un principio tenía previsto inaugurar esta ruta en 2025 y, más recientemente, a finales de 2026.

La compañía encargó 12 de estas aeronaves, además de otros 12 A350-1000 destinados a vuelos de larga distancia, pero de recorrido un poco más corto.

El A350-1000ULR de Qantas llevará solo 238 pasajeros. La distribución será: seis suites de clase ejecutiva, 52 suites business, 40 asientos Premium Economy y 140 asientos Economy.

La cabina de primera tendrá apenas seis suites cerradas en configuración 1-1-1. Cada una incluirá paredes de 1,4 metros de altura; puerta corrediza; cama totalmente horizontal de dos metros; sillón independiente reclinable; armario de cuerpo completo; mesa para trabajar o comer con otra persona; y pantalla de entretenimiento de 32 pulgadas.

Business tendrá 52 suites individuales en configuración 1-2-1 y tendrán puerta corrediza individual; paredes laterales de privacidad; cama plana de dos metros; mesa de trabajo; múltiples compartimentos de guardado; y una pantalla de 18 pulgadas.

La Premium Economy tendrá solo 40 plazas en configuración 2-4-2 e incluirá apoyapiernas completo; apoyacabezas envolvente; pantalla de 13 pulgadas; y dos puertos USB-C por pasajero.

Economy, según la línea aérea australiana, será más cómoda de lo habitual. Será 3-3-3, la configuración más cómoda habitual del A350. Cada asiento incluirá apoyacabezas ajustable; pantalla individual de 13 pulgadas; dos puertos USB-C por asiento; y espacio adicional para dispositivos electrónicos.

El elemento más original del avión estará entre Economy y Premium Economy con un espacio común para todos los pasajeros con área para estiramientos, contenidos guiados en pantallas, snacks y bebidas de autoservicio y superficies diseñadas para moverse durante el vuelo.

El Airbus A350-900 cuenta 161 plazas de primera clase, por lo que solo se puede viajar en tarifas Business o Premium Economy Singapore Airlines

Así, Qantas se asoma a operar el vuelo más largo del mundo. Actualmente, la ruta comercial más larga es la de Singapore Airlines entre Singapur y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, de unos 15.350 km, con una duración de 18 horas y 40 minutos. Opera la ruta con el Airbus A350-900ULR, que sólo transporta a 160 pasajeros por vuelo.