Al menos 109 muertos y más de 100 desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación frente a Djibouti

Al menos 109 personas, entre ellos 15 niños, murieron y más de 116 permanecen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación que transportaba a más de 300 personas frente a las costas de Djibouti, en el Cuerno de África.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la tragedia ocurrió durante la noche del 8 al 9 de octubre cuando la embarcación, que transportaba a 350 personas desde Djibouti hacia Yemen, volcó cerca de Guhere, al norte de la ciudad yibutiana de Obock.

El naufragio fue calificado por la entidad de la ONU como el “más mortífero” registrado recientemente en esa ruta migratoria. Entre los 109 cuerpos recuperados figuran 52 hombres, 42 mujeres y 15 niños. La organización detalló que entre los menores fallecidos había nueve niñas y seis niños. Más de 80 personas lograron sobrevivir al naufragio y todas son de nacionalidad etíope.

05/03/2022 Migrantes en un bote de madera, que salieron de las costas de Libia, esperan se rescatados por miembros de la ONG Open Arms, a 5 de marzo de 2022, frente a la costa de Libia, en el Mar Mediterráneo. SOCIEDAD Antonio Sempere - Europa Press

Las autoridades de Yibuti continúan las operaciones de búsqueda y rescate ante la creciente preocupación por los desaparecidos cuyo número ascendió a 116.

“Esta es una pérdida de vidas devastadora. Nuestros pensamientos están con los sobrevivientes y las familias que han perdido a seres queridos o que siguen sin noticias de sus familiares”, dijo el Sr. Alexandre Coissac, Jefe de Misión de la OIM en Yibuti.

“Nuestros equipos están sobre el terreno junto con las autoridades locales para brindar asistencia de emergencia. Esta tragedia es un crudo recordatorio de los peligros que enfrentan los migrantes a lo largo de este corredor migratorio en su búsqueda de oportunidades económicas”, añadió.

Situado frente a Yemen, Yibuti, en el continente africano, bordea el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el golfo de Adén con el mar Rojo y por el que transita una parte importante del comercio entre Asia y Europa.

Este paso marítimo cobró aún más importancia, especialmente para las exportaciones de petróleo saudita, desde el bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

La Organización Internacional para la Migración de Naciones Unidas (OIM) informó el hundimiento de la embarcación este domingo OIM/MONICA CHIRIAC - OIM/MONICA CHIRIAC

La OIM advirtió a principios de septiembre que más de 20.000 personas habían huido de Yemen hacia Yibuti en pocos días, por los combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes hutíes.

Sin embargo, a pesar de la inestabilidad en Medio Oriente la pobreza, la inseguridad y los crecientes impactos del cambio climático impulsan a decenas de miles de migrantes del Cuerno de África viajar a través de Yibuti y cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb hacia Yemen, con la esperanza de llegar a los países del Golfo en busca de seguridad, estabilidad y empleo.

En 2025, más de 900 migrantes murieron o desaparecieron en esta ruta, según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM. Otro naufragio en marzo en la zona dejó nueve muertos y 45 desaparecidos.