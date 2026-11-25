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Al menos 30 muertos tras el vuelco y posterior incendio de un camión cisterna en una autopista de El Cairo
El accidente ocurrió en la Ring Road, una de las principales vías que rodean la capital egipcia; 15 personas resultaron heridas
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LA NACION
Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este miércoles luego de que un camión cisterna cargado de combustible volcara y se incendiara sobre una de las autopistas más transitadas que rodean El Cairo, Egipto.
Según informó el Ministerio de Salud del país, el siniestro ocurrió en la Ring Road, una arteria clave para la circulación alrededor de la ciudad. El camión se salió de la carretera, impactó contra una barrera de hormigón y terminó volcado, lo que desencadenó un incendio de gran magnitud.
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