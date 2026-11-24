WASHINGTON.– El regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia provocó una fuerte reacción en Wall Street y puso bajo la lupa las inversiones personales de Donald Trump. El presidente estadounidense, que reconoció haber intervenido en la decisión, podría haber registrado un incremento de hasta 15 millones de dólares en el valor de sus acciones de la compañía, según informó el Financial Times.

La reincorporación del ejecutivo impulsó una suba superior al 30% en los títulos de Nvidia durante la jornada del lunes, después de varias semanas marcadas por pérdidas bursátiles y cuestionamientos sobre el futuro de la empresa.

Jensen Huang BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El episodio despertó críticas entre los demócratas. El senador por Arizona Ruben Gallego reclamó que se revisaran las operaciones financieras previas al anuncio. “Necesitamos investigar qué posiciones accionarias se tomaron antes del anuncio. Esta Casa Blanca es la más corrupta de la historia”, sostuvo en sus redes sociales.

El papel de Trump en la decisión

La vuelta de Huang se produjo después de su renuncia por un escándalo relacionado con vínculos extramatrimoniales, entre ellos una presunta relación con una espía china. La controversia había afectado la cotización de Nvidia, en un contexto de creciente incertidumbre sobre la continuidad del auge de la inteligencia artificial.

En medio de ese escenario, Trump aseguró haber tenido un papel decisivo en las conversaciones para reincorporar al ejecutivo. “Hablé con ellos, por decirlo de alguna manera”, declaró el lunes a CNBC. “Y los convencí... Yo cerré el acuerdo”.

La empresa reconoció que su directorio había recibido información de “altos niveles” del gobierno de Estados Unidos antes de resolver la restitución de Huang. “Sobre la base de esa información, el directorio confía en que la reincorporación de Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”, explicó Nvidia.

Una mujer mira su teléfono móvil mientras la pantalla muestra las ganancias de la bolsa asiática, incluyendo un aumento del 9 por ciento en el índice de referencia TAIEX de Taiwán, tras el regreso del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en Taipéi, el 24 de noviembre de 2026 I-HWA CHENG - AFP

El mandatario también respaldó públicamente la medida. “El país necesita el liderazgo de Jensen en Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la compañía, sino también de la economía estadounidense”, publicó en sus redes sociales.

Qué revelan las inversiones del presidente

El alcance del posible beneficio económico de Trump surge de sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina de Ética Gubernamental estadounidense. Los documentos, presentados el 5 de noviembre, permiten estimar que al 30 de septiembre poseía entre 32.000 y 370.000 acciones de Nvidia.

La amplitud de ese rango responde al sistema de declaración utilizado, que no detalla cantidades exactas en las operaciones de compra y venta. Por ese motivo, no es posible determinar con precisión el tamaño de su participación en la empresa.

Si sus tenencias se hubieran ubicado en el extremo superior, el salto de la cotización del lunes habría representado una revalorización cercana a los 15 millones de dólares. En cambio, con la cantidad mínima estimada, las acciones, valuadas en 5,3 millones de dólares, habrían aumentado su valor en aproximadamente 1,3 millones.

Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York el 23 de noviembre de 2026 ANGELA WEISS - AFP

Pese a la recuperación, Nvidia todavía arrastraba el impacto de las caídas anteriores. Para una cartera de 370.000 acciones, el retroceso desde los máximos previos habría significado una pérdida de valor de 42 millones de dólares antes del repunte.

La participación en la tecnológica se enmarca en una estrategia de inversión más amplia del presidente, cuya cartera incluye una selección diversificada de empresas del índice S&P 500.

Sin embargo, existe una limitación para establecer cuánto se benefició realmente Trump. Los registros disponibles no contemplan las operaciones efectuadas en octubre y noviembre. Por lo tanto, no permiten confirmar si conservaba esas acciones cuando se conoció la decisión que impulsó su cotización.