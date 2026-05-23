Al menos 90 muertos y más de 100 heridos tras una explosión de gas en un mina de carbón

SHANGAI.- Al menos 90 personas murieron en una explosión de gas en una mina de carbón en la provincia de Shanxi, en el norte de China, según informó la prensa estatal, en lo que supone el accidente minero más mortífero del país desde 2009.

La explosión de gas se produjo a última hora del viernes en una mina de carbón de Liushenyu, en la ciudad de Changzhi, donde se encontraban trabajando 247 obreros bajo tierra, según reportó la agencia de noticias china Xinhua.

Nueve mineros seguían desaparecidos el sábado por la tarde, agregó Xinhua, y más de 120 personas debieron ser hospitalizadas.

La causa de la explosión está siendo investigada, reportó la agencia noticiosa, y las labores de rescate continúan, con cientos de rescatistas y personal sanitario desplazado al lugar. Muchos de los heridos sufrieron lesiones por gases tóxicos, de acuerdo a lo consignado por la televisora estatal CCTV.

Equipos de rescate se preparan para descender a una mina de carbón tras la explosión ocurrida en en Liusheny, en el condado de Qinyuan, provincia de Shanxi, en el norte de China, el sábado 23 de mayo de 2026 (Cao Yang/Xinhua via AP) ap - Xinhua

Tras el incidente, el presidente del país, Xi Jinping, solicitó que se haga todo lo posible para rescatar a los que aún no han sido localizados, reportó Xinhua. El mandatario también pidió que “se gestionen adecuadamente las consecuencias del accidente, e instó a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre su causa, y que se deslinden responsabilidades de acuerdo con la ley”.

Xinhua informó más tarde que las personas responsables de la empresa involucrada en el accidente minero “han sido puestas bajo control”, citando a la oficina local de gestión de emergencias.

Miembros del equipo de rescate y vehículos de emergencia llegan a la mina de carbón de Liushenyu tras una explosión de gas en Changzhi, en la provincia de Shanxi, al norte de China, el 23 de mayo de 2026 (AFP) afp - CNS

Un equipo de investigación enviado por el poderoso Consejo de Estado de China, equivalente al gabinete del país, llevaría a cabo una investigación “rigurosa y sin concesiones” sobre la mortífera explosión, dijo un reporte separado de la agencia noticiosa tras las declaraciones de Xi.

Wang Yong, uno de los mineros hospitalizados, dijo a CCTV en una entrevista en video que olió azufre “como petardos” y vio humo. “Le dije a la gente que corriera”, expresó. “Mientras corría, vi a personas asfixiándose por el humo. Y luego me desmayé”.

La televisora estatal también reportó que los planos proporcionados por la mina de carbón no coincidían con el diseño real, lo que obstaculiza las labores de rescate.

La mina, operada por el Grupo Shanxi Tongzhou Coal & Coke, con una capacidad de producción anual de 1,2 millones de toneladas, fue incluida en una lista nacional de minas de carbón propensas a desastres por la Administración Nacional de Seguridad Minera de China en 2024 por tener un “alto contenido de gas”.

La provincia de Shanxi es conocida por ser la transformacion principal región minera de carbón de China. Con una extensión mayor que la de Grecia y una población de unos 34 millones de personas, los cientos de miles de mineros de la provincia extrajeron el año pasado 1.300 millones de toneladas de carbón, o casi un tercio del total del país.

In this photo released by Xinhua News Agency, medical staff attend to an injured worker at a hospital in the aftermath of an explosion at Changzhi city's Liushenyu coal mine in Qinyuan county, northern China's Shanxi Province on Saturday, May 23, 2026. (Cao Yang/Xinhua via AP) ap - Xinhua

En China, el carbón sigue siendo una fuente clave de energía debido a su menor costo y alta disponibilidad, incluso mientras el país acelera su transición hacia la energía verde. Los desastres mineros han sido frecuentes, aunque en los últimos años las autoridades han implementado medidas para mejorar la seguridad.

En febrero de 2023, cincuenta y tres personas perdieron la vida tras un derrumbe en una mina a cielo abierto en la región de Mongolia Interior, en el norte de China. En noviembre de 2009, una explosión en una mina en la provincia nororiental de Heilongjiang dejó 108 muertos, según la prensa estatal.

Agencias AP y Reuters