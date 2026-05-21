“¿Qué va a pasar el segundo semestre?“: la Argentina ya completó el 32% de la cuota de carne vacuna a China y crece la expectativa por mejores precios

China volvió a ratificar su peso como principal destino de la carne vacuna argentina, aun en medio del nuevo esquema de cuotas y aranceles que comenzó a regir este año. En la feria Sial Shanghái 2026, una de las más importantes del mundo para el negocio alimentario, exportadores argentinos confirmaron que el mercado sigue firme y con precios sostenidos. En ese contexto, la Argentina ya completó el 32% de la cuota de 511.000 toneladas que el gobierno chino le asignó para este año, mientras competidores como Brasil y Australia avanzan a un ritmo mucho más acelerado.

El nuevo sistema comercial impuesto por China empezó a regir el 1° de enero pasado, luego de una investigación que se extendió durante un año. La medida estableció un cupo para las exportaciones de carne vacuna de los principales proveedores internacionales y mantuvo el arancel actual del 12,5% para los envíos dentro de ese límite. Sin embargo, si la Argentina supera las 511.000 toneladas deberá enfrentar un arancel del 55%, una condición que también alcanza a países como Brasil, Australia y Estados Unidos.

En ese escenario, la participación argentina en la Sial Shanghái dejó señales positivas. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) participó junto con 25 empresas exportadoras y desplegó un pabellón de 1150 metros cuadrados bajo la marca Argentine Beef.

“Estamos llegando al final de esta feria de Sial 2026 en Shanghái, China. Como siempre, una feria muy concurrida, sobre todo de compradores locales, a diferencia de otras ferias donde vienen de otras nacionalidades”, señaló Georges Breitschmitt, presidente del Ipcva.

El directivo remarcó que, pese a las dudas iniciales que generó el nuevo sistema de cuotas, el comercio no mostró alteraciones significativas. “Una feria que en términos geopolíticos tiene sus bemoles, dado que por un lado sigue el sistema de salvaguardia de las cuotas, donde hemos podido confirmar en reuniones previas en Beijing que no va a haber alteración en el otorgamiento de cuotas y se ha confirmado que la Argentina lleva cumplido un 32% de la cuota y otros países como Australia o Brasil ya están llegando a niveles de 70 y 80%”, afirmó.

El pabellón Argentine Beef volvió a ser uno de los puntos fuertes de la participación nacional Ipcva

La diferencia en el ritmo de utilización de los cupos comenzó a abrir expectativas dentro del sector exportador argentino. Según explicaron en la delegación nacional, el hecho de que Brasil y Australia estén más avanzados en el cumplimiento de sus límites podría generar mejores oportunidades comerciales hacia fin de año para la carne argentina, que todavía tendría margen para seguir enviando mercadería.

Breitschmitt también advirtió que el tablero internacional podría modificarse en los próximos meses. “Esto acarrea que la actividad y la geopolítica de vuelta puede llegar a cambiar en el sentido que Estados Unidos está analizando de liberar la importación de carne sin arancel desde otro destino. Entonces, ¿qué va a pasar el segundo semestre? Es el gran signo de interrogación que se está planteando en esta feria”, sostuvo.

Los valores negociados durante la exposición mostraron firmeza y con respecto al año pasado, son entre un 15 y un 20% superiores, iguales a los del principio de año, en valores donde los seis cortes promedian los 7000 y 7500 dólares Ipcva

Aun con esas incertidumbres, los valores negociados durante la exposición mostraron firmeza. “Por otra parte, tenemos que mencionar que los precios siguen firmes. Con respecto al año pasado, son entre un 15 y un 20% superiores, iguales a los del principio de año, en valores donde los seis cortes promedian los 7000 y 7500 dólares”, agregó el presidente del Ipcva.

Los negocios cerrados durante la feria reflejaron esa tendencia. El peceto y la cuadrada se negociaron en torno a los US$7600 por tonelada costo y flete, mientras que la bola [de lomo] cotizó a US$7000. El shin shank, que incluye garrón, brazuelo y tortuguita, alcanzó los US$8000, en tanto que el asado con hueso se ubicó en US$5000.

En el Ipcva destacaron que China continúa siendo “el gran motor del mercado mundial de carne vacuna” y remarcaron que la implementación del nuevo esquema de cuotas “no afectó el negocio de los exportadores argentinos” Ipcva

En los denominados seis cortes, uno de los principales indicadores del comercio con China, las operaciones rondaron los US$6700 costo y flete, mientras que el promedio para 22 cortes se ubicó en US$6900. En el caso del pecho grain feed, los valores llegaron a US$7300.

En el Ipcva destacaron que China continúa siendo “el gran motor del mercado mundial de carne vacuna” y remarcaron que la implementación del nuevo esquema de cuotas “no afectó el negocio de los exportadores argentinos”.

La feria también dejó otra señal que llamó la atención de los exportadores nacionales: la creciente profesionalización de los compradores chinos. Según indicaron, hubo un perfil de visitantes más especializado y enfocado en negocios concretos en comparación con ediciones anteriores.

La feria también dejó otra señal que llamó la atención de los exportadores nacionales: la creciente profesionalización de los compradores chinos Ipcva

El peso de China para la industria frigorífica argentina sigue siendo determinante. El país asiático concentra alrededor del 70% de las compras de carne vacuna argentina, una dependencia que explica la atención que genera cualquier cambio regulatorio en ese mercado.

Cuotas

El esquema anunciado por el Ministerio de Comercio chino tendrá vigencia durante tres años y contempla incrementos del 2% anual en las cuotas asignadas. En el caso argentino, el cupo llegará a 532.000 toneladas hacia el tercer año de aplicación de la medida.

La presencia oficial argentina en Shanghái buscó reforzar la estrategia comercial y sanitaria del sector. Participaron Agustín Tejeda Rodríguez, subsecretario de Mercados Agropecuarios; Santiago Bonifacio, director nacional de Cooperación y Articulación Internacional, y María Beatriz Giraudo, presidenta del Senasa.

También estuvieron el embajador argentino en China, Marcelo Gabriel Suárez Salvia; el cónsul general en Shanghái, Luciano Tanto Clément, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

La delegación fue acompañada además por Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina, y Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, en una señal de articulación entre el sector público y privado.

El pabellón Argentine Beef volvió a ser uno de los puntos fuertes de la participación nacional. Además de los espacios individuales para las empresas exportadoras, contó con un restaurante de degustación donde se promocionó la carne argentina ante importadores y compradores locales.

Entre las firmas presentes estuvieron Arrebeef, Azul Natural Beef, Carne Hereford/Abuelo Julio, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Conallison, Ecocarnes, Frigolar, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Industrias Frigoríficas Recreo, Industrias Frigoríficas Sur, Italmen Menudencias, La Anónima, Logros, Marfrig (Quickfood), Offal Exp, Panoa Ganadera, Rafaela Alimentos, Santa Giulia y Tomasello.

La Sial Shanghái 2026 reunió a más de 5000 expositores de 75 países y regiones en una superficie de 200.000 metros cuadrados en el Shanghái New International Expo Center. Allí, en medio de un nuevo escenario comercial y de tensiones geopolíticas crecientes, la carne argentina volvió a mostrar que mantiene un lugar estratégico dentro del negocio mundial.