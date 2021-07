Alarmado por la variante delta, Biden pedirá vacunación o testeos periódicos para empleados federales

WASHINGTON.- El presidente Joe Biden exigirá mañana que todos los empleados federalesdemuestren un certificado de vacunación contra el Covid-19 o, en caso contrario, se sometan a testeos periódicos, uso de mascarilla y distanciamiento social en las oficinas públicas, según funcionarios de la Casa Blanca citados por el diario The New York Times.

Ante la ola de contagios por la variante delta, Biden hará el anuncio oficial de la medida este jueves, de la cual aún se esperan detalles, añadió el diario. Hasta el momento, se supo que el mandatario trabaja en “los próximos pasos del esfuerzo por conseguir más estadounidenses vacunados”.

Para esta altura de julio, los contagios en Estados Unidos se sextuplicaron, respecto de los parámetros que se registraban a principio de mes. Ayer, se reportaron 108.775 nuevos casos de coronavirus , en tanto el primero de julio eran 16.505 los nuevos afectados por la pandemia.

La normativa de la Casa Blanca va en línea con los anuncios que hizo días atrás el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que adelantó que exigirá la vacunación o los testeos semanales de 300.000 empleados públicos del estado que administra, en particular, de los trabajadores de la salud que trabajan en hospitales.

Sobre este punto, Cuomo había detallado que el plan no obligará a los empleados a vacunarse, a menos que trabajen directamente con pacientes en hospitales administrados por el Departamento de Asuntos de Veteranos, el cual se encarga de gestionar el sistema de beneficios y cobertura social a veteranos militares.

La difusión de la variante delta ha empezado a comprometer la salud de niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas, así como a aquellos que transitan alguna enfermedad grave, como el cáncer.

Si bien estudios recientes han demostrado que las vacunas distribuidas en Estados Unidos -Janssen, Pfizer y Moderna- resultan efectivas para atenuar los efectos del coronavirus, incluso en su peor cepa, el gobierno norteamericano busca incentivar la vacunación de la mayor parte de su población.

El martes último, consultado acerca de si impondría la vacunación obligatoria para los trabajadores federales, Biden dijo que la medida estaba “bajo consideración”, pero advirtió: “Si no te has vacunado, no eres tan inteligente como pensaba”. Fue durante una visita a la oficina del director de Inteligencia Nacional.

El anuncio de mañana pondrá a Biden y sus principales asesores de salud a lidiar con los límites de su autoridad legal. Los asistentes dudan acerca de que el Presidente pueda ordenar a todos los estadounidenses que se pongan una vacuna, así como exigir que los menores se vacunen como condición para asistir a la escuela; creen que esa es una función reservada a las administraciones de cada estado o localidad.

Esta semana, el diario The Washington Post anunció que prohibirá que los empleados que no cuenten con la vacunación completa contra el Covid-19 ingresen a sus oficinas, y contó con el respaldo de varios equipos de abogados.

Análisis jurídico

“Quienes tengan una discapacidad o creencias religiosas verdaderas podrían acceder a un arreglo razonable de acuerdo con las leyes de los derechos civiles, a condición de que ese arreglo no suponga una dificultad indebida para el empleador’', dijeron a la agencia AP, respecto del caso, en el estudio internacional Morgan Lewis.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también abordó esta semana los derechos de los empleadores y de los empleados en una opinión jurídica. Determinó que los individuos tienen opción de “aceptar o rechazar la aplicación” de una vacuna o medicamento para uso de emergencia. Pero, según indicaron, eso no prohíbe a los empleadores a exigir la vacunación obligatoria como “condición de empleo’'.

El mismo razonamiento se aplicaría, según la oficina estatal, a universidades, distritos escolares y otras entidades que podrían exigir la inoculación contra el Covid-19. Con anterioridad, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC) había señalado que las leyes federales que prohíben la discriminación en el lugar de trabajo “no impiden al empleador exigir a todos los empleados que ingresan físicamente en el lugar de trabajo estar vacunados contra el Covid-19′.

Caso de Rusia

En la misma línea, del otro lado del globo, el gobierno de Vladimir Putin -opuesto al de Estados Unidos en términos ideológicos- indicó que los empleados estatales que se nieguen a vacunarse contra el Covid-19 en las regiones en las que es obligatorio podrán ser suspendidos y no cobrar el sueldo. Los gobiernos locales de Rusia prueban, desde hace tiempo, incentivos económicos, sorteos e imposiciones para apalancar la campaña de vacunación, ante la desconfianza de la población a la medicina nacional.

