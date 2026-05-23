Reportaron decenas de disparos cerca de la Casa Blanca: al menos dos heridos

Lo que parecían ser entre 20 y 30 disparos se reportaron este sábado cerca de la Casa Blanca. Por el momento se registran al menos dos heridos, según reportó CNN. Tras el fuerte sonido, periodistas que se encontraban en el establecimiento, y que fueron los primeros en informar de los disparos, fueron desplazados hacia la sala de prensa, la zona fue cerrada y el Servicio Secreto de Estados Unidos accionó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en el palacio presidencial en ese momento mientras intentaba negociar un acuerdo con Irán.

Un funcionario de la agencia detalló a CNN que estaba investigando informes de disparos en la esquina de la calle 17 y la avenida Pennsylvania Northwest, que está justo afuera del complejo de la Casa Blanca. Hay una amplia presencia policial en el lugar. Los efectivos acordonaron los accesos, junto con personal de la Guardia Nacional.

El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que agentes del servicio de seguridad están en el lugar y trabajan junto al Servicio Secreto “en respuesta a los disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca”. “Actualizaremos al público en cuanto podamos”, sumó.

Corresponsales de medios locales reportaron disparos en la zona Li Rui - XinHua

En tanto, el Servicio Secreto dijo estar al tanto de los informes de disparos en la intersección de calles. “Estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno. Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible”, afirmaron.

La corresponsal de la Casa Blanca de ABC News Selina Wang compartió un video en sus redes sociales del momento de los disparos.

“Estaba en medio de la grabación de un video para mis redes con mi iPhone desde el césped norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora”, escribió en la red social X.

La corresponsal de ABC News que registró el sonido de disparos cerca de la Casa Blanca

En el video se ve a la periodista hablando cuando, de repente, se escucha lo que parecen ser tiros que se acercan cada vez más. Con sorpresa, Wang gritó y se tiró al suelo junto la persona detrás de cámara.

Un reportero afirmó que los sonidos parecían provenir del lado del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower del complejo de la Casa Blanca. Tras el incidente, se pudo ver a agentes del Servicio Secreto portando rifles moviéndose por la zona del jardín norte de la Casa Blanca, bloqueando el acceso a la sala de prensa.

Un agente armado del Servicio Secreto reacciona en la Casa Blanca en Washington, DC, después de que aparentemente se escucharan disparos Brendan SMIALOWSKI / AFP - AFP

Otro video difundido por un periodista de DC News muestra a varias personas corriendo por los jardines de la Casa Blanca mientras se escucha a un agente gritar: “¡Levántense y muévanse!“. De fondo, se escuchaban sirenas de patrulleros policiales.

Tan solo dos horas antes, Trump había publicado en su red Truth Social que se encontraba en el Salón Oval del establecimiento en plenas negociaciones para un acuerdo en Medio Oriente.

VIDEO/SOUND: Secret Service orders members of the press to abandon their reporting pods on the north lawn of the White House and go toward the briefing room after dozens of shots were heard nearby. Video from our @NewsNation camera. pic.twitter.com/9TNPOpTlI4 — Ben Dennis Reports (@broadcastben_) May 23, 2026

“Me encuentro en el Salón Oval de la Casa Blanca, donde acabo de tener una conversación muy productiva en relación con la República Islámica de Irán y todo lo relacionado con un Memorando de Entendimiento sobre la Paz”, expresó.

Luego, sumó que se negoció un acuerdo, pendiente de su finalización, entre Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahrein. “Por otra parte, mantuve una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la cual también transcurrió muy bien. Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, concluyó.

Un turista canadiense llamado Reid Adrian contó a la AFP que se encontraba en la zona cuando se escucharon “probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr”.

El incidente se produce menos de un mes después de otro ataque en Washington: el 25 de abril por la noche, un hombre armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos irrumpió en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca y obligó a las autoridades policiales a desplegar un operativo de seguridad y evacuar a Trump. En esa ocasión se detuvo al sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, 31 años, residente de Torrance, California.

Tras el episodio, el presidente estadounidense dio una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la que elogió al Servicio Secreto por su reacción y calificó al agresor como “un hombre muy enfermo” y “un lobo solitario”. “No es la primera vez en los últimos años que nuestra república ha sido atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar”, sostuvo.

Con información de AFP