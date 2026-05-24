Trump dijo que el hombre que abrió fuego cerca de la Casa Blanca tenía “antecedentes violentos”

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al incidente que tuvo lugar este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, que concluyó con la muerte de un hombre. El mandatario remarcó los antecedentes que tenía el atacante y señaló una “posible obsesión” por la residencia presidencial.

“Tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país”, escribió el mandatario sobre Nasire Best, el hombre de 21 años identificado por una fuente policial como la persona que murió tras protagonizar el ataque.

El presidente de Estados Unidos indicó que el hombre que abrió fuego en las inmediaciones de la Casa Blanca "tenía antecedentes violentos y una posible obesión con el edificio más preciado" de EE.UU. Truth Social

Trump sostuvo que el motivo de la muerte de Best fue un “intercambio de disparos” con agentes del Servicio Secreto cerca de las puertas de la Casa Blanca. En ese marco, en el texto que publicó también agradeció a las fuerzas de seguridad por la reacción ante la amenaza.

Además, remarcó que este hecho ocurrió a casi un mes después del tiroteo durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. En ese caso, un hombre armado embistió un puesto de control de seguridad que se ubicaba en el hotel en el que se estaba llevando a cabo el evento y fue neutralizado por agentes. Los estallidos que se escucharon hicieron que Trump y otros funcionarios sean evacuados del lugar.

Fuerte presencia policial en los alrededores de la Casa Blanca AP/Alex Brandon - AP

Tras recordar la cercanía con otro episodio que puso en riesgo su seguridad, el máximo mandatario de Estados Unidos volvió a insistir con las reformas que pretende hacer en su residencia oficial. “Demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington. La seguridad nacional de nuestro país así lo exige“, escribió.

Según reportó el Servicio Secreto en un comunicado preliminar, Best sacó un arma de una bolsa y empezó a disparar y, ante esa situación, los agentes respondieron del mismo modo e hirieron al tirador. El joven murió después de ser trasladado al hospital George Washington.

Donald Trump volvió a insistir con las reformas que pretende hacer en la Casa Blanca (Foto AP/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

En una publicación en X, la corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, Selina Wang, compartió un video del momento en que dijo que escuchó lo que sonó como “decenas de disparos” y se agachó para cubrirse, en medio del pánico.

En el lugar de los hechos, AP informó que había evidencia del tiroteo en una vereda justo afuera del complejo de la Casa Blanca, donde la cinta amarilla de la escena del crimen se extendía por el pavimento y agentes del Servicio Secreto colocaron decenas de marcadores naranjas de evidencia en el suelo. También se observó material médico, incluyendo lo que parecían ser guantes quirúrgicos morados y kits típicamente utilizados por personal médico de emergencia.

El episodio también se dio en el marco de la jornada en que Trump anunció que un acuerdo con Irán ya ha sido “en gran medida negociado”. También señaló los “detalles finales” se están debatiendo actualmente y “se anunciarán en breve”. Una de las cosas que se sabe es que incluye la apertura del estrecho de Ormuz.