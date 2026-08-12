Alemania refuerza sus servicios de inteligencia ante la amenaza de “potencias extranjeras”

BERLÍN.– El gobierno de Alemania planea otorgar a sus servicios de inteligencia facultades más amplias para acciones como desactivar intentos de sabotaje y de hackeo, en respuesta a una amenaza creciente de potencias como Rusia y de grupos extremistas.

El gabinete aprobó el miércoles un proyecto de ley destinado a reforzar el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND, por sus siglas en alemán) y su servicio de inteligencia interior, conocido como BfV, y a reducir la dependencia de la nación más poblada de la Unión Europea (UE) de las pistas aportadas por sus aliados.

Die Sicherheitslage hat sich verändert. Deshalb müssen unsere Nachrichtendienste Bedrohungen früher erkennen und, falls erforderlich, aktiv handeln können, um Deutschland besser zu schützen.

Wir stärken ihre Fähigkeiten mit klaren rechtsstaatlichen Grenzen und starker Kontrolle. https://t.co/2ex59LjyZf — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 12, 2026

La decisión llega después de una serie de incidentes relacionados con drones en varios aeropuertos del país, que levantaron sospechas de las autoridades locales sobre la posible incidencia de gobiernos extranjeros.

El más reciente afectó el aeropuerto de Hannover, en el centro de Alemania, según confirmó la policía este martes, una semana después del hallazgo de un aparato explosivo en una importante terminal logística y militar.

Las facultades de los servicios de inteligencia alemanes llevan mucho tiempo rezagadas frente a las de grandes homólogos europeos. La Alemania moderna ha sido tradicionalmente sensible a las preocupaciones sobre la protección de datos, primero por los recuerdos de la represión bajo los nazis y, más tarde, por la policía secreta de la Alemania Oriental comunista.

Un helicóptero policial Airbus Helicopters H145 aterriza en las instalaciones del aeropuerto de Hannover-Langenhagen, en Alemania Moritz Frankenberg - dpa DPA

“Hoy en día, Alemania es constantemente un objetivo de ataques híbridos por parte de potencias extranjeras y eso es un peligro real, muy agudo”, señaló Nina Warken, jefa de despacho del canciller Friedrich Merz.

“Simplemente dependemos demasiado de que los servicios de inteligencia de otros países nos apoyen, y en este momento esa ayuda es una calle de un solo sentido en demasiados ámbitos”, agregó la funcionaria.

Preocupación por los incidentes en aeropuertos

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, manifestó que “estamos convirtiendo nuestros servicios de inteligencia en verdaderos servicios de inteligencia”.

Las amenazas que enfrenta ahora el país teutón requieren servicios de inteligencia que sean “competitivos con nuestros servicios socios en la Unión Europea, pero también con servicios amigos más allá de ella”, agregó Dobrindt.

La sede del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, en Berlín JOHN MACDOUGALL - AFP

“Somos un objetivo diario de espionaje, sabotaje, ciberataques y acciones encubiertas por parte de potencias extranjeras con el objetivo de desestabilizar nuestro país, dañar nuestro país y provocar cambios políticos y sociales en nuestro país”, señaló el ministro.

Bajo la reforma prevista, que aún requiere aprobación parlamentaria, los servicios de inteligencia obtendrán más facultades para acceder a laptops, teléfonos celulares y otros dispositivos, y almacenar los datos.

La jefa de despacho de Merz, cuyo trabajo incluye supervisar a los servicios de inteligencia, indicó que también podrán adoptar “medidas activas”.

El águila federal aparece en la fachada de la sede del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, durante el acto de traspaso del cargo, en Berlín LIESA JOHANNSSEN - POOL

Explicó que el BND podría, por ejemplo, sustituir componentes en entregas por otros defectuosos, acceder a los sistemas informáticos de fábricas de drones o de laboratorios de armas químicas para sabotearlos, o inutilizar o apagar los servidores de hackers o de agentes de desinformación vinculados a Estados extranjeros.

Dobrindt también señaló la posibilidad de intercambiar explosivos por sustancias inocuas.

El presidente del BND, Martin Jaeger, habla durante el acto de traspaso del cargo, en Berlín LIESA JOHANNSSEN - POOL

La reforma se ha estado preparando desde hace meses. Los riesgos a los que se enfrenta Alemania quedaron subrayados la semana pasada tras el hallazgo de un dron que transportaba explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle, un importante centro para carga internacional y para brindar apoyo a Ucrania.

Ese incidente está bajo investigación y las autoridades no han dicho quién podría ser responsable.

Aunque Dobrindt y Warken no nombraron a las potencias extranjeras que les preocupan, las actividades de Rusia en particular han sido una preocupación constante para las autoridades en gran parte de Europa en los últimos años.

Otro caso en la lista

Las pistas del aeropuerto de Langenhagen, situado al norte de Hannover, permanecieron cerradas durante 90 minutos en la madrugada del martes, tras lo cual el tráfico aéreo se reanudó con normalidad, indicó una portavoz de la infraestructura a la AFP.

Una portavoz de la policía local dijo que habían iniciado una investigación por “el sobrevuelo de un dron”, pero no dio más detalles “para no comprometer” las pesquisas.

Un avión de carga ucraniano “Antonov” es fotografiado el 5 de agosto de 2026 en el aeropuerto alemán de Leipzig-Halle, en Schkeuditz, en el este de Alemania JOHN MACDOUGALL - AFP

El semanario Der Spiegel, que informó inicialmente sobre el incidente basándose en un informe interno de la policía, señala que “no se puede descartar una actividad híbrida”.

Según Der Spiegel, el hecho de que el dron lograra desplazarse libremente durante unas dos horas sin ser detectado por la policía hace pensar que no se trata de un aparato convencional de los que se encuentran en el mercado.

Agencias AP y AFP