Alerta por calor extremo en la costa este: temperaturas de hasta 38°C y riesgo de récords en el feriado del 4 de julio

LONDRES.– Se prevé que una peligrosa y prolongada ola de calor se extienda por las zonas central y oriental de Estados Unidos esta semana, y los meteorólogos advierten que las temperaturas podrían dispararse hasta superar los 38 grados Celsius y alcanzar niveles récord en algunas zonas durante el fin de semana festivo del 4 de julio.

Desde el Medio Oeste hasta la Costa Este, se pronostica que las temperaturas alcanzarán entre los 32 y los 38 grados Celsius, según Marc Chenard, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica.

En algunas zonas del este, especialmente en la región del Atlántico Medio y el Noreste, las temperaturas podrían superar los 38 grados.

“Washington, D.C., casi con toda seguridad superará los 38 grados al menos uno o dos días”, dijo Chenard. “Y actualmente también se prevé que Filadelfia y la ciudad de Nueva York superen los 38 grados”.

Dijo que podrían batirse récords diarios el jueves y el viernes en Washington, Nueva York y Filadelfia.

Filadelfia podría igualar su récord de temperatura máxima de 40 grados para el mes de junio.

Un policía del Capitolio de Estados Unidos vierte agua en su cabeza, el miércoles 25 de junio de 2025 fuera del Capitolio, en Washington Julia Demaree Nikhinson - AP

Se esperaba que la ola de calor comenzara a hacerse sentir a partir del domingo en algunas zonas de las Grandes Llanuras, donde se preveía que las temperaturas alcanzaran los 32 grados Celsius. Se esperaba que el calor llegara a la región de los Grandes Lagos, incluyendo Chicago, y a la costa del Golfo el martes.

Se prevé que para el miércoles gran parte de la costa este experimente una ola de calor extrema.

Las altas temperaturas irán acompañadas de una elevada humedad, lo que hará que el ambiente resulte aún más sofocante.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que los valores del índice de calor —una medida de la sensación térmica que experimenta el cuerpo humano, teniendo en cuenta la humedad junto con la temperatura del aire— podrían alcanzar hasta 43 grados, e incluso hasta 46 en algunas zonas.

Una persona bebe de un recipiente cerca del Capitolio de los Estados Unidos, en el National Mall de Washington D. C., mientras una intensa ola de calor afecta a la región SAUL LOEB - AFP

No se prevé mucho alivio durante las noches, ya que las temperaturas se mantendrán inusualmente altas después de la puesta del sol.

Chenard dijo que se pronosticaba que las temperaturas mínimas se mantendrían en torno a los 21 grados Celsius, mientras que algunas ciudades del este podrían permanecer incluso más cálidas, particularmente a mediados de semana, lo que podría dar lugar a numerosas temperaturas mínimas récord.

“En zonas como Nueva York, Filadelfia y Washington D.C., la temperatura mínima podría no bajar de los 27 grados durante una o dos noches”, dijo. “En Chicago también podría rondar los 27 grados el martes o el miércoles por la mañana”.

Se prevé que las condiciones de calor y humedad persistan durante gran parte del fin de semana del 4 de julio.

Chenard dijo que la persistencia del calor se debía a una extensa área de alta presión “bastante persistente”, a la que a menudo se hace referencia como una cúpula de calor.