El festejo de Antonela Roccuzzo en el golazo de tiro libre de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo llegó al AT&T Stadium de Dallas para vivir el tercer partido de la selección argentina en el Mundial 2026, donde Lionel Messi arrancó el partido desde el banco de los suplentes, tal y como adelantó Lionel Scaloni en conferencia de prensa. En su llegada al estadio, la empresaria e influencer mostró su camiseta elegida para esta jornada y terminó con el misterio vinculado a su elección para el resto del Mundial 2026. A su vez, celebró a lo grande con sus hijos el gol de Messi de tiro libre que dictaminó el 3-1 final de la selección.

Anto Roccuzzo celebró a lo grande el gol de Messi

Para esta ocasión, Antonela lució nuevamente la camiseta titular de la selección argentina, por lo que decidió jugársela y cambiar la cábala de Qatar 2022, donde llevó la titular solo en el debut y luego cambió por la segunda equipación para los siguientes seis partidos. Esto mismo fue replicado en sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes siempre llevan la misma indumentaria que su madre.

Antonela Roccuzzo volvió a llevar la camiseta titular tras el primer partido de la selección

En la edición Qatar 2022, hubo mucha atención en las decisiones estéticas de Anto Roccuzzo, quien inició el torneo con la camiseta titular pero, tras la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita, cambió durante el resto del torneo y se mantuvo a lo largo de los siguientes seis partidos con la suplente. Esta decisión también fue replicada por gran parte de la familia Messi, como fue el caso de Jorge y Celia.

Antonela y la familia Messi utilizó la camiseta suplente de 2022 como cábala durante Qatar Martin Meissner - AP

Messi fue suplente pero ingresó en el segundo tiempo y convirtió un gran gol de tiro libre. Inmediatamente, las cámaras enfocaron hacia donde estaba Antonela Roccuzzo, quien se abrazó con el más pequeño de la familia: Ciro Messi.

¡¡GRITALO, ANTO!! 🤩⚽🇦🇷



Así celebró la pareja de Lionel Messi una obra maestra más del 10 argentino en el #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OsUI96QGQr — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

En las últimas horas, Roccuzzo se sumó a los pedidos de ayuda para Venezuela, donde hubo dos terremotos y, hasta el momento del partido contra Jordania, la cifra de muertos llegó hasta los 1430. Por esta razón, en la previa al partido se hizo un minuto de silencio en homenaje a ellos, además del mensaje enviado por Scaloni.