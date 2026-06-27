La ola de calor se desplaza al norte y al este de Europa marcando nuevos récords a su paso

BERLÍN.– Las temperaturas alcanzaron máximos históricos este sábado desde Suiza hasta República Checa y Dinamarca, mientras la ola de calor que afectó a países de Europa occidental esta semana se desplaza hacia las zonas central y oriental del continente.

Se registraron temperaturas inusualmente altas incluso en los países nórdicos, que no son conocidos por tener veranos sofocantes. El Instituto Meteorológico Danés reportó un nuevo récord de 37°C en Ødum, al norte de Aarhus, el día más cálido desde que comenzaron los registros en 1874.

En Suiza, se estableció un récord de 38,8°C en la ciudad de Basilea. La famosa Autobahn alemana también se vio desbordada, ya que se esperaba que las temperaturas alcanzaran los 40°C. En dos puntos a las afueras de Berlín, el pavimento de la A2 reventó debido a las altas temperaturas y debió ser cerrada. También se reportaron otros daños en carreteras en todo el país.

El termómetro de una farmacia marca los 40 grados en una calle de Berlín Carsten Koall - dpa DPA

El operador ferroviario Deutsche Bahn y otras compañías de trenes desaconsejaron todos los viajes no esenciales en tren este fin de semana. “La infraestructura de transporte de Alemania se ve gravemente afectada por el calor récord este fin de semana”, señaló Deutsche Bahn en un comunicado.

La estación meteorológica de Drewitz, en el este de Alemania, registró una temperatura de 41,5°C, superando el récord anterior de 41,3°C registrado el viernes en Saarbrücken, en el suroeste del país.

Según indicó en un comunicado el servicio meteorológico alemán, “lo que es especialmente pesado para la gente es que de noche no refresca. Muchas regiones del país tendrán de nuevo noches tropicales”.

República Checa también vivió el día más caluroso del que se tiene registro, con 40,8°C en la localidad norteña de Doksany. En la ciudad de Dormagen, en el oeste de Alemania, decenas de residentes de un geriátrico fueron evacuados para recibir atención médica debido a las peligrosas condiciones de calor dentro del edificio.

Dos adolescentes se lanzan de un puente para refrescarse en el Río Wey, cerca de Guildford, al sur de Londres JUSTIN TALLIS - AFP

El cuerpo de bomberos informó que las temperaturas dentro de la institución habían alcanzado los 35°C. El aire acondicionado no es algo tan común en Alemania y en muchos otros países de Europa dado que la mayor parte del continente no está acostumbrado a un calor tan agobiante.

Un residente del asilo murió durante la noche, pero aún no se sabe si el calor fue la causa, indicó un vocero de la ciudad a la agencia de noticias DPA.

Zona roja

En Francia, donde días atrás murieron 40 personas, varias localidades del este registraron sus temperaturas más altas de la historia, algunas incluso por encima de los 40°C, aunque lo peor de la ola de calor empezaba a pasar en algunas regiones.

París y otras 36 regiones permanecían en la zona roja por calor extremo, frente a un pico el jueves de 72. La capital seguía bajo una presión incesante en sus hospitales, con un segundo día consecutivo de casi 3000 personas buscando atención en las salas de urgencias de los hospitales públicos, un tercio más de lo normal.

El pavimento se recalentó y deformó sobre las vías por el calor en Leipzig Heiko Rebsch - dpa DPA

En Gran Bretaña tuvieron dificultades para sobrellevar la semana, ya que el récord de temperatura de junio fue superado tres días seguidos. El viernes fue el día de junio más caluroso registrado en el país, con una temperatura provisional de 37,3°C en el este de Inglaterra.

Este sábado la policía informó que se recuperaron los cuerpos de un joven de 22 años y otro de 15 de un lago y un río. Las muertes elevan a cuatro el total de muertes relacionadas con el calor en el país esta semana.

Las autoridades advirtieron a la población que extreme las precauciones al nadar en zonas sin supervisión, como ríos o lagos, tras la muerte de alrededor de 40 personas en Francia durante la última semana.

En Roma, que permanece bajo alerta roja por calor, los turistas intentaban refrescarse buscando la sombra cerca de los edificios y metiendo la cabeza bajo las fuentes públicas. Los vendedores ambulantes hacían un buen negocio vendiendo agua embotellada, sombreros y sombrillas.

Sombrillas y sombreros entre los turistas que recorren las vistas de Roma Cecilia Fabiano - LaPresse

Algunos recurrieron a los clásicos italianos para aliviarse. “Helado, pasta, porque es tradición, pero también fruta fresca y bebidas heladas; eso es lo mejor para esta temperatura”, aseguró Isabella Dold, una turista de Kempten, Alemania.

El Ministerio de Salud de Italia informó que 18 ciudades –incluidos los destinos más populares como Venecia, Florencia, Bolonia y Milán– estaban en alerta roja debido al peligro que representan las altas temperaturas.

Un nuevo estudio de la World Weather Attribution, una colaboración de científicos con sede en Europa, indicó que el calor y la humedad récord registrados en Europa no habrían sido posibles sin el cambio climático. El estudio concluyó que el calor habría sido prácticamente imposible hace apenas cinco décadas, y que hoy es 200 veces más probable que hace 20 años.

André Corrêa do Lago, presidente de las conversaciones climáticas de la ONU conocidas como COP30, afirmó que la ola de calor ha “ayudado a reforzar la percepción de la urgencia de combatir el cambio climático”.

Agencias AFP y AP