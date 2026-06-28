Manu Ginóbili sorprendió con la camiseta que eligió para ir a alentar otra vez a la selección argentina

Emanuel “Manu” Ginóbili volvió a decir presente en el AT&T Stadium de Dallas para ver a la selección argentina y, en esta ocasión, sorprendió con la camiseta que eligió para apoyar al equipo de Scaloni. Incluso, se animó a realizar una mención a este detalle y eso sumó al viral en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Manu Ginóbili compartió dos fotos desde su palco en el estadio de Dallas y confirmó su segunda presencia mundialista. En un primer lugar, mostró a la hinchada argentina junto a un “¡Vamos!”, mientras que luego agregó una foto desde su espalda, donde lució la camiseta 20 de Alexis Mac Allister.

Ginóbili sorprendió con la elección de su camiseta argentina Capturas Instagram (@manuginobili)

Vinculado a esto último, el exbasquetbolista señaló: “Buen numerito el de Alexis. Me queda bien...”. Con esto, hizo un evidente guiño para su pasado en la NBA, ya que en los San Antonio Spurs llevó este dorsal a lo largo de toda su carrera, motivo por el que esta franquicia decidió retirarlo una vez que Ginóbili abandonó el deporte.

Manu Ginóbili con su cuarto título de NBA AFP

El legado de Ginóbili en la NBA

Hace 20 años, la expectativa argentina sobre el básquetbol se limitaba a ver a un compatriota disputar unos pocos minutos en la NBA. La realidad superó cualquier pronóstico: Emanuel Ginóbili no solo se consolidó en la élite durante 16 temporadas con los San Antonio Spurs, sino que transformó su presencia en un estándar de éxito. El bahiense conquistó cuatro anillos de campeón y mantuvo una vigencia que lo llevó a clasificar ininterrumpidamente a los playoffs desde su llegada en la temporada 2002-03.

Su impacto estadístico en la postemporada es contundente. Con 218 encuentros, es el séptimo jugador con más participaciones en la historia de esta fase. Su eficacia como triplista lo sitúa como el cuarto máximo anotador de la historia de los playoffs, con 324 conversiones. Asimismo, su visión de juego se tradujo en 827 asistencias y 292 robos, posicionándolo en los escalafones más altos de la liga.

Las mejores jugadas de Ginobili, Duncan y Parker. Fuente: YouTube

El talento de Ginóbili no se limitó a los números. Su “euro-step” fue catalogado por los aficionados como la mejor jugada en la historia de la NBA, mientras que su inteligencia táctica fue elogiada por figuras como Charles Barkley, quien afirmó: “Ver a Ginóbili doblarse para darle un pase a un compañero que esté en una buena selección de tiro es lo que te paga una entrada”. Este nivel de juego le valió distinciones individuales, lo que incluye el premio al mejor sexto hombre en 2008 y dos convocatorias al All Star Game.

Con 3054 puntos anotados en postemporada, Ginóbili se retiró con una huella que trasciende las métricas. Al anunciar su alejamiento, la cuenta oficial de la NBA resumió su paso por los Spurs con una invitación: “A sacarse el sombrero ante una auténtica leyenda”. Su historia, que comenzó con el modesto deseo de obtener un título, se convirtió en un pilar fundamental de la historia grande del básquetbol.