Allanan el hotel Ritz de París y una residencia vinculada a Mohamed al-Fayed por una presunta red de trata de mujeres

PARÍS.– La policía francesa allanó este martes dos propiedades vinculadas al fallecido magnate egipcio Mohamed al-Fayed, el hotel Ritz de París y la Villa Windsor, en el marco de una investigación sobre una presunta red internacional de trata de mujeres que habría operado para el antiguo propietario de los grandes almacenes londinenses Harrods, informó la fiscalía.

Los operativos forman parte de una causa abierta en 2025 para identificar a posibles cómplices del empresario, fallecido en 2023, y de su hermano Salah al-Fayed, muerto en 2010. La investigación busca determinar si otras personas participaron en el reclutamiento, traslado y sometimiento de mujeres que habrían sido víctimas de abusos sexuales por parte del entorno familiar.

Los allanamientos se realizaron en dos lugares emblemáticos relacionados con Mohamed al-Fayed. El hotel Ritz, uno de los establecimientos de lujo más reconocidos de la capital francesa, fue durante años un punto de referencia del magnate. La Villa Windsor, por su parte, es una residencia histórica de París vinculada a la familia real británica.

La Fiscalía de París afirma que varias personas fueron arrestadas para ser interrogadas y que las autoridades van a analizar computadoras, teléfonos y otros soportes digitales.

Además las autoridades llevaron a cabo operaciones en la antigua propiedad de Mohamed al-Fayed en la Costa Azul, el Castel Sainte-Thérèse, en Saint-Tropez.

El empresario egipcio Mohammed Al Fayed afuera del hotel Ritz, de su propiedad, en París, el 27 de junio de 2016 Kamil Zihnioglu - AP

Las operaciones judiciales coincidieron con la difusión de un nuevo testimonio de una exempleada de Harrods que denunció haber sufrido agresiones sexuales, haber sido obligada a consumir drogas y haber permanecido aislada durante períodos prolongados por parte de Salah al Fayed, hermano del empresario.

La mujer, identificada con el nombre ficticio de Jill para proteger su identidad, relató a BBC Escocia que los episodios ocurrieron durante la década de 1990, cuando trabajaba en los grandes almacenes londinenses y fue seleccionada para participar en un programa de formación ejecutiva que consideraba una oportunidad para avanzar profesionalmente.

Sin embargo, según su relato, aquella propuesta terminó convirtiéndose en una experiencia traumática. Los hechos habrían ocurrido en Balnagown, una extensa propiedad de la familia Al Fayed situada en Easter Ross, Escocia, donde la mujer asegura que Salah se aprovechó de su posición para someterla a reiteradas agresiones sexuales.

Jill sostuvo que su presunto agresor utilizaba drogas para facilitar los abusos. Según contó a la cadena británica, en una primera oportunidad intentó convencerla de que consumiera una sustancia bajo el argumento de que le haría bien. Cuando se negó, afirmó que él reaccionó con gritos y la obligó a ingerirla.

Mohamed Al Fayed junto a su hermano Salah

La denunciante también describió un prolongado aislamiento en la finca escocesa, donde aseguró que permaneció incomunicada durante buena parte de su estadía. Abandonar el lugar le resultó, según explicó, una tarea extremadamente difícil. Cuando finalmente consiguió escapar, dijo que comprendió que probablemente no había sido la única mujer sometida a situaciones similares e intentó alertar a otras personas.

“Era un hombre muy cruel”, afirmó Jill sobre Salah al Fayed, en un testimonio que amplía las acusaciones que durante los últimos años han alcanzado al entorno del antiguo propietario de Harrods.

La finca de Balnagown ya había aparecido en otras denuncias. Sophia Stone, una exempleada de los grandes almacenes, situó allí un episodio de presunta agresión sexual a comienzos de los años 2000.

Investigación extendida al entorno familiar

Las acusaciones contra Mohamed al Fayed salieron a la luz de manera masiva en 2024, cuando decenas de antiguas empleadas de Harrods denunciaron agresiones sexuales y violaciones durante el período en que el empresario estuvo al frente de la compañía.

Los testimonios describieron un sistema de abuso de poder en el que mujeres jóvenes habrían sido seleccionadas, trasladadas y sometidas a situaciones de violencia sexual.

Las operaciones suponen un avance en una investigación iniciada en 2025 para localizar a los cómplices de Fayed y de su hermano, Salah Al-Fayed CHRIS RATCLIFFE - AFP

Las denuncias también impulsaron investigaciones en el Reino Unido y llevaron a revisar el papel que pudieron haber desempeñado otras personas del entorno del magnate. Algunas de las víctimas sostuvieron que los abusos no se limitaron a los establecimientos de Londres y que también ocurrieron en propiedades privadas de la familia, tanto en Escocia como en otros países.

Mohamed al-Fayed, que murió en septiembre de 2023 a los 94 años, construyó un imperio empresarial que incluyó Harrods y el hotel Ritz de París. También fue conocido por su relación con la familia real británica y por ser el padre de Dodi al Fayed, quien murió junto a la princesa Diana en el accidente automovilístico ocurrido en París en 1997.

Agencia AFP