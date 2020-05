Amigos inseparables: un hombre y un perro murieron con una hora de diferencia

Greg y su perro Gunner murieron con tan sólo una hora de diferencia Crédito: Captura de video

En las redes sociales el caso del hombre y su perro , quienes murieron con tan sólo una hora de diferencia , conmueve a todos. Daniel Hove , un veterano de guerra que trabajaba como capitán de bomberos y luchaba contra el cáncer, siempre tenía a su lado a Gunner , su fiel compañero de cuatro patas. Fueron "mejores amigos" durante 11 años y murieron el mismo día.

El programa televisivo norteamericano Kare 11 dio a conocer la conmovedora historia: Hover y su perro fueron realmente inseparables. En 2011 el hombre fue diagnosticado con cáncer de páncreas y cuando empezó a recibir quimioterapia, Gunner lo acompañó a todas las sesiones. Durante estos 9 años de tratamiento estuvo siempre cerca de su dueño.

Daniel Hove y su perro Gunter , juntos durante las sesiones de quimioterapia Crédito: Captura de video

Cuando los doctores intentaban que la mascota se fuera de la habitación del sanatorio, los ladridos no paraban; a su vez, el paciente tampoco podía dormir si su perro no estaba con él. Así fue como los médicos decidieron poner otra cama al lado de la de Daniel, para que estuvieran cerca.

Daniel Hove, su perro Gunner y su hija, Heather Nicoletti Crédito: Captura de video

Heather Nicoletti , la hija de Hover, fue entrevistada por el medio norteamericano y reveló: " Al mismo tiempo que mi papá empeoraba, Gunner también . Cuando mi papá ya no respondía, Gunner tampoco,y ahí fue cuando supimos que el fin de los dos se acercaba". La joven reveló que al ver que el perro no tenía movilidad lo llevaron a la veterinaria y descubrieron que tenía una rara enfermedad que hacía que las patas se le hincharan y no pudiera caminar.

La conmovedora historia de compañerismo de Daniel Hove y su perro tuvo gran repercusión en las redes sociales Crédito: Captura de video

Tras enterarse de que el perro también estaba grave sintieron que era el momento de dejar ir a su mascota y optaron por aplicarle una inyección. Pocas horas después de la partida del perro, Hover murió . "Fueron los mejores amigos hasta el final. Iban juntos a todas partes y ésta no fue la excepción", sentenció la hija del jefe de bomberos.