Brasil: una turista argentina de 71 años fue detenida por destruir una estatua religiosa

Una turista argentina de 71 años fue arrestada el jueves en Brasil, acusada de haber dañado una estatua religiosa en la terminal de ómnibus de Crato, en el estado de Ceará. La mujer pagó una fianza y recuperó la libertad, aunque quedó imputada por el delito de daño calificado contra el patrimonio público, informó G1.

El episodio ocurrió alrededor de las 13.20 y fue registrado por cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa a la mujer, que llevaba una valija y un bolso, acercarse a la escultura de Padre Cícero, un líder religioso del siglo XX venerado por fieles del nordeste de Brasil y considerado santo por devotos populares. Primero la golpea con el bolso y luego la empuja con las manos hasta derribarla. Como consecuencia de la caída, la pieza se rompió.

De acuerdo con medios locales, la turista es oriunda de Córdoba y se encontraba en la región del Cariri junto a su hija, en el marco de un viaje de turismo religioso.

Estaba en la terminal para abordar un ómnibus rumbo a San Pablo, desde donde planeaba continuar viaje hacia Foz de Iguazú, en la frontera con la Argentina. Tras el hecho, fue trasladada a la comisaría de la Policía Civil de Crato.

En un primer momento negó haber provocado los daños y fue liberada. Sin embargo, luego de que los agentes revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad, fue nuevamente demorada y formalmente imputada. Después de pagar la fianza, quedó en libertad y continuó su itinerario, según informaron las autoridades.

Otra argentina detenida en Brasil

El caso se suma a otro episodio reciente protagonizado por una ciudadana argentina en Brasil. El 6 de febrero, la Justicia de Río de Janeiro ordenó el traslado a una comisaría de Agostina Páez, una abogada santiagueña de 29 años acusada de realizar gestos considerados racistas contra empleados de un bar en el barrio de Ipanema. La medida fue dispuesta a pedido del Ministerio Público, que solicitó su prisión preventiva.

La joven se encontraba alojada en un departamento de la ciudad bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica, cuando efectivos policiales se presentaron para detenerla y trasladarla a una dependencia.

La causa se investiga bajo la figura de injuria racial, delito que en Brasil fue equiparado al racismo y prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza.

Antes de su detención, Páez había difundido un video en redes sociales en el que manifestaba temor ante la orden judicial. “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo. Tengo una tobillera electrónica puesta y estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”, expresó. Su defensa calificó la medida como “exagerada”, al sostener que la acusada siempre cumplió con las citaciones judiciales.

Tras permanecer algunas horas en la comisaría y prestar una nueva declaración, la Justicia le permitió regresar al departamento donde se aloja. Sin embargo, continúa bajo monitoreo con tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar Brasil mientras avanza el proceso judicial en su contra. Días después, se reencontró con su familia en Río de Janeiro, que viajó al país para acompañarla durante el desarrollo de la causa.