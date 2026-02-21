Insumos: ¿un candidato para una agronomía en rojo?

“No va a ser la última”. Con esa frase, en el mercado de insumos influyentes operadores graficaban en contactos muy reservados el cuadro que se vive en torno de la agronomía Centro Agropecuario Modelo (CAM). En el sector saben que varios de sus principales acreedores, bancos de primera línea, la están esperando a que “enderece” su situación de abultada deuda.

La quieren “esperar” hasta junio, después de la cosecha para ver resultados. Por eso dicen “no va a ser la última”, ya que descuentan problemas con otras compañías. Mientras tanto, una versión indica que uno de los acreedores le quiere buscar un “novio” a la compañía para una eventual compra. Pese a un rumor, no es ACA el posible interesado.

Fitosanitarios

En otro orden, Luciano Bugallo, diputado bonaerense por el espacio de la Coalición Cívica, lo quiere intentar de nuevo. Luego de que perdiera estado parlamentario el año pasado, volvió a presentar en la Legislatura provincial su proyecto de fitosanitarios. Fue recientemente y se espera que tenga giro a comisión cuando se reanude el período de sesiones ordinarias.

La iniciativa busca terminar con un desorden de regulaciones en distintos ámbitos municipales y está pensada para dar una proyección a 50 años. Además de que se puedan hacer actualizaciones con un manual de buenas prácticas agrícolas.

En la provincia 87 ordenanzas regulan las pulverizaciones

Para recordar, según se había destacado en su momento, en la provincia hay 87 ordenanzas que regulan aplicaciones y 71 de ellas regulan distancias. Buenos Aires produce el 52% del trigo, el 52% del girasol, 22% de la soja y el 27% del maíz.