Crece el reclamo para que expulsen al expríncipe Andrés de la línea de sucesión a la corona británica: cómo es el proceso

LONDRES.– Aunque fue despojado de sus títulos reales por su propio hermano, y pasó a ser un paria dentro de su familia, Andrés Mountbatten-Windsor todavía está en la línea de sucesión de la Corona británica –ocupa el octavo lugar-, una situación que quedó bajo escarnio público por sus vinculaciones con el financista condenado por tráfico sexual Jeffrey Epstein y, sobre todo, tras su detención este jueves.

Como segundo hijo de la reina Isabel II, el expríncipe se encontraba segundo en la línea de sucesión, apenas detrás de su hermano Carlos, cuando nació, en 1960. Sin embargo, desde entonces, mientras la familia se agrandaba, él fue descendiendo hasta el octavo lugar, detrás de la princesa Lilibet, la hija menor del príncipe Harry, quien renunció a sus deberes reales en 2020, en otro escándalo que afectó gravemente a la familia real.

Aunque por el lugar que ocupa actualmente –y por la cantidad de miembros jóvenes de la realeza que están sobre él- es prácticamente imposible que Andrés efectivamente llegue en algún momento al trono, el solo simbolismo de ese estatus despertó una fuerte controversia dentro de Gran Bretaña, con un creciente reclamo para que se lo elimine directamente de la línea de sucesión.

Andrés Mountbatten Windsor, después de casi 11 horas de detención Phil Noble/Reuters - REUTERS

Este viernes, la consultora YouGov publicó una encuesta que muestra que el 82% de los británicos (o cuatro de cada cinco) cree que Mountbatten-Windsor debería ser eliminado por completo de la línea de sucesión real. Solo el 6% de los encuestados dijo que debería permanecer. El sondeo fue realizado después de la detención por 11 horas de Andrés, y mientras todavía se lo investiga por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

El parlamentario conservador británico de Escocia Andrew Bowie consideró que “sería lo correcto” excluir a Andrés en caso de que sea declarado culpable en la causa.

“Por supuesto, si se lo declara culpable, creo que el Parlamento estaría en su derecho de actuar para expulsarlo de la línea de sucesión”, dijo Bowie a medios locales. “Pero, recordemos, todavía no ha sido declarado culpable de nada; aún no se le han imputado cargos. Así que debemos dejar que la investigación policial siga su curso, y creo que todos deberíamos actuar en consecuencia”.

El arresto de Andrés, en todos los diarios británicos Kin Cheung� - AP�

Ed Davey, líder del Partido Liberal Demócrata, también pidió considerar la expulsión de Andrés, aunque no pidió su destitución inmediata. “Lo más importante ahora mismo es que se permita a la policía continuar con su trabajo, actuando sin temor ni favoritismo. Pero, claramente, este es un asunto que el Parlamento tendrá que considerar cuando llegue el momento; naturalmente, la monarquía querrá asegurarse de que nunca pueda convertirse en rey”, dijo.

Por su parte, el parlamentario y líder del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés), Stephen Flynn, dijo a The Sun que “la opinión pública estará justificadamente enojada porque un hombre que mintió sobre su amistad con Epstein aún podría estar en camino de convertirse en jefe de Estado”.

Cómo es el proceso

Según la cadena BBC, el Parlamento tendría que aprobar una ley para eliminar al hermano menor del rey Carlos III (o a cualquier miembro de la familia real) de la línea de sucesión.

Esto requeriría el apoyo de todos los países de la Commonwealth que tienen al rey Carlos como jefe de Estado, ya que también afectaría a sus líneas de sucesión.

En la historia reciente, el rey Eduardo VIII perdió su lugar en la línea de sucesión al abdicar al trono en 1936. También el príncipe Miguel de Kent fue destituido de la línea de sucesión al contraer matrimonio con una católica en 1978, en virtud de la Ley de Establecimiento de 1701. Sin embargo, el príncipe Miguel fue restituido con la Ley de Sucesión a la Corona en 2013.

El artista Kaya Mar posa con cuadros de Carlos y Andrés frente al Palacio de Buckingham, este viernes Kin Cheung� - AP�

Además, Andrés también sigue siendo técnicamente consejero de Estado, quien podría sustituir a un monarca enfermo o en el extranjero. En la práctica, solo los miembros de la realeza en activo están llamados a desempeñar esas funciones, pero en teoría, Andrés aún conserva ese estatus.

Si bien la Casa Real no se pronunció directamente sobre estos reclamos, sí marcó distancia del expríncipe caído en desgracia.

Este jueves, poco después de la detención de su hermano, Carlos III expresó su “profunda preocupación” por el caso y declaró que “la ley debe seguir su curso”, mientras continuó con normalidad con su agenda de compromisos. Según trascendió en medios británicos, el príncipe heredero, Guillermo, y su mujer, Kate Middleton, apoyaron la declaración.

Línea de sucesión

1. Guillermo, príncipe de Gales

2. Príncipe Jorge de Gales (hijo de Guillermo)

3. Princesa Carlota de Gales (hija de Guillermo)

4. Príncipe Luis de Gales (hijo de Guillermo)

5. Harry, duque de Sussex

6. Príncipe Archie de Sussex (hijo de Harry)

7. Princesa Lilibet de Sussex (hija de Harry)

8. Andrés Mountbatten-Windsor

El rey Carlos y parte de su familia, incluido Andrés, durante el funeral de su madre, Isabel II Jacob King - PA Pool

Allanamiento

Mientras tanto, la policía allanó el viernes la antigua vivienda de Mountbatten-Windsor, mientras el expríncipe regresó a su nueva residencia en la finca de Sandringham, el retiro privado del rey Carlos III, a unos 185 kilómetros al norte de Londres para recluirse allí.

La policía ya dio por finalizado el cateo en Wood Farm, donde Mountbatten-Windsor vive mientras espera que su nueva casa, en la cercana Marsh Farm, esté lista.

Una fila de vehículos pasa junto a corredores hacia la entrada del Royal Lodge, una propiedad de 30 habitaciones y antigua residencia del ex príncipe Andrés de Gran Bretaña, en Windsor Great Park BEN STANSALL� - AFP�

Las autoridades continúan registrando Royal Lodge, su antigua vivienda de 30 habitaciones en el parque cercano al Castillo de Windsor, al oeste de la capital británica, donde el hermano menor del rey residió durante décadas hasta su desalojo a principios de febrero.

Mountbatten-Windsor -que fue fotografiado recostado en el asiento trasero de su vehículo, conducido por un chófer, tras quedar en libertad el jueves por la noche en una comisaría cerca de Sandringham- continúa bajo investigación, lo que significa que la policía del Valle del Támesis -responsable de las zonas al oeste de Londres- no lo ha acusado ni lo ha exonerado.

La detención se produjo tras años de acusaciones sobre su relación con Epstein, quien se quitó la vida en una prisión de Nueva York en 2019. La acusación que motivó el arresto es que Mountbatten-Windsor -que en octubre dejó de ser el príncipe Andrés de Inglaterra cuando su hermano, el rey Carlos III, le retiró los títulos y honores y lo desterró de Royal Lodge- compartió información comercial confidencial con el financista norteamericano cuando era enviado comercial de Reino Unido.

En concreto, correos electrónicos que hizo públicos el mes pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecían mostrar que Andrés compartió reportes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur.

El expríncipe siempre ha negado haber actuado mal en relación con Epstein, un delincuente sexual convicto que se quitó la vida en 2019, y dijo que lamentaba su amistad. Sin embargo, la publicación de millones de documentos por parte del gobierno estadounidense demostró que mantuvo su amistad con Epstein mucho después de que el financista fuera condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor en 2008.

Mountbatten-Windsor fue el primer miembro de la realeza desde el rey Carlos I, hace casi cuatro siglos, en ser detenido. Entonces fue un momento transcendental en la historia británica, que condujo a la guerra civil, la decapitación de Carlos y la abolición temporal de la monarquía.

Una de las fotos de Andrés que estaban en los archivos de Epstein HANDOUT� - US DEPARTMENT OF JUSTICE�

La investigación por conducta indebida no es la única acusación contra Mountbatten-Windsor que la policía está investigando. El grupo antimonárquico Republic lo denunció por su presunta participación en el tráfico de una mujer a Gran Bretaña con fines sexuales en 2010. La Policía de Thames Valley indicó que estaba evaluando las acusaciones de que una mujer había sido llevada a un domicilio en Windsor, donde el expríncipe vivió hasta hace poco.

En 2022, el hermano del rey llegó a un acuerdo millonario en una demanda civil interpuesta en Estados Unidos por Virginia Giuffre, quien lo acusaba de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente en propiedades de Epstein o sus socios. Mountbatten-Windsor ha negado haber conocido a Giuffre, quien se suicidó el año pasado.

Agencias AP y Reuters