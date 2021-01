Análisis: Washington sufre las convulsiones finales de la era Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla a partidarios cerca de la Casa Blanca Fuente: AFP

WASHINGTON.- Tras 1448 días de guerra de trincheras con amigos y enemigos por igual, 1448 días de exabruptos por Twitter y violación de todas las normas de gobierno, 1448 días de dominio sobre el debate nacional y reescritura de la realidad para intentar ajustarla a sus necesidades, al presidente Donald Trump le llegó este miércoles la hora de la verdad. Y lo único que quedó fue el eco de sus ladridos.

Salvo que ocurra un imprevisto, el Congreso de Estados Unidos ratificará la derrota electoral de Trump con mayoría bipartidaria, a pesar de las frenéticas presiones para convencer a los republicanos de bloquear el conteo. Al mismo tiempo, los demócratas parecían a punto de ganar la segunda de dos elecciones de desempate en Georgia que le daría control del Senado y completaría la ocupación demócrata en las ramas ejecutiva y legislativa del poder.

Los partidarios de Trump ingresan al Capitolio de Estados Unidos Fuente: AFP

El naufragio de la presidencia de Trump y los daños colaterales para el Partido Republicano pudieron verse en uno de los extremos de la Pennsylvania Avenue, mientras el negacionismo se manifestaba en el otro extremo de esa tradicional calle de Washington. Mientras los legisladores se dirigían hacia el Capitolio para recibir los votos electorales que sellaban la victoria del presidente electo Joe Biden, Trump quedó bramando fútilmente ante sus seguidores congregados en el frío inclemente del parque Ellipse, al sur de la Casa Blanca que Trump deberá desalojar dentro de 14 días.

"Nunca nos rendiremos", declaró Trump en el acto convocado bajo el lema de "Salvemos Estados Unidos", un manotazo de ahogado para justificar su fracasada apuesta electoral con falsas denuncias de fraude que ya fueron refutadas por las elecciones, los jueces y hasta su propio procurador general. "Nunca lo aceptaremos. No va a ocurrir. Cuando hay robo de por medio, no hay que aceptarlo. ¡Ya basta! Este país no lo va a aceptar."

En Washington fue un día convulsionado que presagiaba la inminente conclusión de cuatro turbulentos años que trastocaron todas las convenciones y desafiaron a las instituciones de una capital asentada en sus doscientos años de historia. Ni demócratas ni republicanos nunca supieron del todo cómo manejarse con esa estrella de reality de televisión que desafiaba las expectativas, las tradiciones, las reglas y la verdad. Algunos lo enfrentaban, otros buscaban manejarlo, y la mayoría de sus correligionarios optó por inclinar la cabeza, al menos hasta ahora, cuando el precio ya es demasiado alto. Pero lo cierto es que nunca terminaron de aceptarlo.

Mientras los manifestantes de parque Ellipse gritaban "¡A luchar por Trump! ¡A luchar por Trump!", el presidente se despachó contra los miembros de su propio partido por no ayudarlo a aferrarse al poder por encima de la voluntad popular. "Está lleno de republicanos débiles", disparó, y luego volvió a prometer venganza contra los que considera poco leales.

Señaló al gobernador de Georgia, Brian Kemp, un republicano que lo irritó por haberse negado a intervenir en la elección, describiéndolo como "uno de los gobernadores más tontos de Estados Unidos". Y después se descargó contra William Barr, el procurador general que no validó sus reclamos electorales. "Bill Barr se dio vuelta de golpe", se quejó Trump.

Traducción de Jaime Arrambide

