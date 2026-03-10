El Vaticano rescató un Redentor inédito de El Greco de más de 430 años

Los Museos Vaticanos revelaron un hallazgo arqueológico y artístico de trascendental importancia: un Redentor inédito de El Greco que fue rescatado tras permanecer décadas oculto bajo una burda falsificación. Según informaron fuentes oficiales, la pieza será presentada al público el próximo sábado 14 de marzo en el marco de la muestra titulada “El Greco al espejo. Dos pinturas frente a frente”, la cual tendrá lugar en la histórica galería Alejandro VII del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo.

El óleo sobre tabla, de reducidas dimensiones (45 x 29 centímetros), fue ejecutado por el maestro cretense entre los años 1590 y 1595. La historia de esta pintura es singular: tras formar parte de la colección del intelectual y político español José Sánchez de Muniáin, fue donada al papa Pablo VI en 1967. Sin embargo, debido a su estado inacabado y a la falta de estudios técnicos iniciales, la obra sufrió un proceso de deterioro que derivó en una intervención desafortunada. En los años sesenta del siglo pasado, un falsificador aplicó capas de pintura sobre la obra original, por lo que redibujó de forma rudimentaria la imagen de Cristo y ocultó la mano del artista español durante décadas.

El proceso de recuperación fue liderado por el Laboratorio de Restauración de Pintura y Materiales Lignarios del Vaticano, bajo la dirección de Paolo Violini. La restauradora Alessandra Zarelli ejecutó la delicada tarea de limpieza, acompañada por rigurosos análisis científicos dirigidos por Fabio Morresi. Gracias a esta labor técnica, los especialistas descubrieron que la obra funcionaba como un auténtico palimpsesto pictórico, lo que reveló no solo la capa original de El Greco, sino también dos estratos subyacentes que contienen esbozos de otras dos composiciones del autor. Este hallazgo científico confirma definitivamente la plena autoría del maestro cretense sobre el Redentor.

La exposición en Castel Gandolfo busca contextualizar esta pieza a través de un diálogo artístico. Para ello, el Redentor será exhibido junto a una pequeña témpera sobre tabla titulada San Francisco, una obra de juventud datada en 1570, proveniente de la Fundación A. y el Museo de Arte de Pagliara de la Universidad Suor Orsola Benincasa. Esta pieza temprana permite observar el estilo del autor durante su etapa de formación en los talleres venecianos de Tiziano y Tintoretto, además de ofrecer una mirada integral a su evolución técnica.

El evento, comisariado por Fabrizio Biferali, también pretende ser un homenaje al pontífice León XIV en coincidencia con el año del octavo centenario del fallecimiento de San Francisco de Asís. Tras la inauguración de la muestra, el ciclo Música en los Museos dará inicio a su temporada 2026 con un concierto inaugural. Las autoridades eclesiásticas destacaron la importancia de este rescate como un aporte esencial al estudio del Renacimiento. Con este descubrimiento, el Vaticano logra reintegrar al catálogo patrimonial una pieza fundamental, cuya autenticidad estuvo comprometida por las intervenciones ajenas al genio original. La muestra promete atraer a expertos y entusiastas, lo que consolida el valor de la investigación científica en el arte.

