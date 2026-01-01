Año Nuevo 2026: cómo fue el festejo en la Argentina y en el mundo

Los espectáculos de luces volvieron a ser protagonistas del cambio de año, con cielos iluminados en grandes capitales y celebraciones que combinaron tradición, tecnología y emoción colectiva
LA NACION
Los fuegos artificiales marcaron el pulso de la llegada de 2026 en la Argentina y en el mundo. En Buenos Aires, distintos puntos de la ciudad se iluminaron con destellos de colores que acompañaron los brindis de medianoche. En ciudades como Sídney, Londres, París y Río de Janeiro, los shows pirotécnicos coreografiados sobre ríos y monumentos icónicos fueron seguidos por millones de personas en vivo y por transmisión global. Con diseños cada vez más precisos y efectos sincronizados con música, los fuegos volvieron a simbolizar el deseo de un nuevo comienzo.