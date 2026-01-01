Año Nuevo 2026: cómo fue el festejo en la Argentina y en el mundo

Los espectáculos de luces volvieron a ser protagonistas del cambio de año, con cielos iluminados en grandes capitales y celebraciones que combinaron tradición, tecnología y emoción colectiva

Los fuegos artificiales marcaron el pulso de la llegada de 2026 en la Argentina y en el mundo. En Buenos Aires, distintos puntos de la ciudad se iluminaron con destellos de colores que acompañaron los brindis de medianoche. En ciudades como Sídney, Londres, París y Río de Janeiro, los shows pirotécnicos coreografiados sobre ríos y monumentos icónicos fueron seguidos por millones de personas en vivo y por transmisión global. Con diseños cada vez más precisos y efectos sincronizados con música, los fuegos volvieron a simbolizar el deseo de un nuevo comienzo.

Fuegos artificiales en el puerto de Sydney Dan Himbrechts� - AAP�

Un espectáculo de luces en el Arco del Triunfo mientras estallan los fuegos artificiales durante las celebraciones de Año Nuevo en los Campos Elíseos, en París Christophe Ena - AP

Fuegos artificiales se ven desde el puente Huc en el lago Hoan Kiem, Hanói NHAC NGUYEN - AFP

Playa de Copacabana durante las celebraciones en Río de Janeiro DANIEL RAMALHO - AFP

Fuegos artificiales, show de drones y festejos de año nuevo en Ovo Beach. Punta del Este Pilar Camacho

Caída de confeti durante las celebraciones de Nochevieja y la caída de la bola en Times Square, Nueva York JOHN LAMPARSKI - AFP

Fuegos artificiales explotan sobre el Barrio Francés celebrando el Año Nuevo en Nueva Orleans, Luisiana OCTAVIO JONES - AFP

Fuegos artificiales explotan sobre el Coliseo en el centro de Roma FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Fuegos artificiales explotan sobre el Monumento a Lincoln en Washington BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Casi un millón de personas se reunieron en la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo para recibir el 2026

Fuegos artificiales explotan en el One Times Square en Nueva York Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

Los fuegos artificiales iluminan el cielo en Najaf, Irak Anmar Khalil - AP

402 Un hombre celebra mientras contempla los tradicionales fuegos artificiales de Año Nuevo desde el agua en la playa de Copacabana, Río de Janeiro TERCIO TEIXEIRA - AFP

Los festejos en París se concentraron en el Arco del Triunfo Alain Jocard/AFP

Festejos en las playas de Mar del Plata Mauro V. Rizzi

La gente celebra la llegada del Año Nuevo en la Plaza Kim Il Sung de Pyongyang KIM WON JIN - AFP

Turistas reciben el Año Nuevo 2026 en distintos puntos de la ciudad de Pinamar Marcelo Aguilar López - La Nación