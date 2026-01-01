LA NACION
Año Nuevo 2026: cómo fue el festejo en la Argentina y en el mundo

Los espectáculos de luces volvieron a ser protagonistas del cambio de año, con cielos iluminados en grandes capitales y celebraciones que combinaron tradición, tecnología y emoción colectiva

Los fuegos artificiales marcaron el pulso de la llegada de 2026 en la Argentina y en el mundo. En Buenos Aires, distintos puntos de la ciudad se iluminaron con destellos de colores que acompañaron los brindis de medianoche. En ciudades como Sídney, Londres, París y Río de Janeiro, los shows pirotécnicos coreografiados sobre ríos y monumentos icónicos fueron seguidos por millones de personas en vivo y por transmisión global. Con diseños cada vez más precisos y efectos sincronizados con música, los fuegos volvieron a simbolizar el deseo de un nuevo comienzo.

Fuegos artificiales en el puerto de Sydney
Fuegos artificiales en el puerto de SydneyDan Himbrechts - AAP
Un espectáculo de luces en el Arco del Triunfo mientras estallan los fuegos artificiales durante las celebraciones de Año Nuevo en los Campos Elíseos, en París
Un espectáculo de luces en el Arco del Triunfo mientras estallan los fuegos artificiales durante las celebraciones de Año Nuevo en los Campos Elíseos, en ParísChristophe Ena - AP
Fuegos artificiales se ven desde el puente Huc en el lago Hoan Kiem, Hanói
Fuegos artificiales se ven desde el puente Huc en el lago Hoan Kiem, HanóiNHAC NGUYEN - AFP
Playa de Copacabana durante las celebraciones en Río de Janeiro
Playa de Copacabana durante las celebraciones en Río de JaneiroDANIEL RAMALHO - AFP
Fuegos artificiales, show de drones y festejos de año nuevo en Ovo Beach. Punta del Este
Fuegos artificiales, show de drones y festejos de año nuevo en Ovo Beach. Punta del EstePilar Camacho
Caída de confeti durante las celebraciones de Nochevieja y la caída de la bola en Times Square, Nueva York
Caída de confeti durante las celebraciones de Nochevieja y la caída de la bola en Times Square, Nueva YorkJOHN LAMPARSKI - AFP
Fuegos artificiales explotan sobre el Barrio Francés celebrando el Año Nuevo en Nueva Orleans, Luisiana
Fuegos artificiales explotan sobre el Barrio Francés celebrando el Año Nuevo en Nueva Orleans, LuisianaOCTAVIO JONES - AFP
Fuegos artificiales explotan sobre el Coliseo en el centro de Roma
Fuegos artificiales explotan sobre el Coliseo en el centro de RomaFILIPPO MONTEFORTE - AFP
Fuegos artificiales explotan sobre el Monumento a Lincoln en Washington
Fuegos artificiales explotan sobre el Monumento a Lincoln en Washington BRENDAN SMIALOWSKI - AFP
Casi un millón de personas se reunieron en la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo para recibir el 2026
Fuegos artificiales explotan en el One Times Square en Nueva York
Fuegos artificiales explotan en el One Times Square en Nueva YorkEduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP
Los fuegos artificiales iluminan el cielo en Najaf, Irak
Los fuegos artificiales iluminan el cielo en Najaf, IrakAnmar Khalil - AP
402 Un hombre celebra mientras contempla los tradicionales fuegos artificiales de Año Nuevo desde el agua en la playa de Copacabana, Río de Janeiro
402 Un hombre celebra mientras contempla los tradicionales fuegos artificiales de Año Nuevo desde el agua en la playa de Copacabana, Río de JaneiroTERCIO TEIXEIRA - AFP
Los festejos en París se concentraron en el Arco del Triunfo
Festejos en las playas de Mar del Plata
Festejos en las playas de Mar del PlataMauro V. Rizzi
La gente celebra la llegada del Año Nuevo en la Plaza Kim Il Sung de Pyongyang
La gente celebra la llegada del Año Nuevo en la Plaza Kim Il Sung de PyongyangKIM WON JIN - AFP
Turistas reciben el Año Nuevo 2026 en distintos puntos de la ciudad de Pinamar
Turistas reciben el Año Nuevo 2026 en distintos puntos de la ciudad de PinamarMarcelo Aguilar López - La Nación
Miles de personas se congregaron en Times Square en Nueva York para celebrar y ver la caída de la bola, con más de una tonelada de confeti cayendo a medianoche
Miles de personas se congregaron en Times Square en Nueva York para celebrar y ver la caída de la bola, con más de una tonelada de confeti cayendo a medianocheADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

