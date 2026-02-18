Año Nuevo Chino: una ciudad argentina prepara la celebración más grande del continente

La ciudad de La Plata se prepara para recibir el año 4724, el Año del Caballo de Fuego, con una celebración que ya es distinguida como la más grande de la región. Este fin de semana, sábado 21 y domingo 22 de febrero, la emblemática Plaza Moreno (en 12 y 51) se transformará en el epicentro de la cultura china en América. Según informaron desde la Fundación Pro Humanae Vitae, organizadora del evento, se espera una convocatoria de más de 300.000 personas por jornada.

El Año Nuevo Chino de La Plata se realiza desde 2012. El predio de la Plaza Moreno se transformará en un auténtico “Barrio Chino” con propuestas gastronómicas orientales y un paseo de artesanos enmarcado en el programa de Economía Social de la mencionda fundación.

Se festeja el inicio del año 4724, el Año del Caballo de Fuego

El evento, con entrada libre y gratuita, desplegará una agenda que incluirá más de 50 presentaciones en el escenario principal, la participación de más de 20 artistas provenientes de China y la instalación de 200 puestos de emprendedores gastronómicos y artesanos.

“Este encuentro representa más que un festejo: estamos celebrando el principal conglomerado entre la Argentina y China del país”, expresó el presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, Rafael Velázquez.

El evento también contará con una “Plaza China”, donde los asistentes podrán participar en talleres de caligrafía antigua, ceremonias del té y aprender técnicas milenarias como el recorte de papel.

Una celebración anteruor en la Plaza Moreno, con la Catedral de La Plata coronando la escena

En materia musical, se presentarán artistas como Along, figura del pop chino; el cantante Chino Cuartetero que es furor en las redes sociales y la compañía de tango con proyección internacional “Tango por la Paz”. En el plano deportivo habrá un encuentro de artes marciales que reunirá disciplinas como kung fu, tai chi, taekwondo, karate y judo.

“El Año Nuevo Chino es la consecuencia de un trabajo gigante, multidimensional, que desarrollamos desde la fundación con nuestros amigos chinos, siendo los principales impulsores de la relación bilateral entre ambos países en áreas clave como la ciencia, la tecnología, los negocios, la cultura y el arte”, agregaron desde la fundación.

También forman parte de la organización el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata, la Escuela Mei Hua, la Cámara de Comerciantes Chinos de La Plata, la Cámara de Comercio de Guangdong en la Argentina y el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina.

Habrá 200 puestos de emprendedores gastronómicos y artesanos

Como cada año, uno de los momentos centrales será la tradicional Ceremonia de Clavado de Pupilas de los leones y dragones, un rito destinado a atraer prosperidad y buenos augurios.

También habrá un Desfile de Moda Imperial China, danzas tradicionales y shows de K-Pop y distintos ritmos, mientras que el cierre estará a cargo de reconocidas bandas platenses y un DJ set.

La organización recordó que el evento genera empleo directo e indirecto y el festejo representa un motor económico clave para la región. Se estima la creación de 5000 puestos de trabajo y la participación de más de 900 familias emprendedoras, artesanas y gastronómicas.

La magnitud del evento ha trascendido fronteras y atrae visitantes de por lo menos 12 países, entre ellos Brasil, España e Italia. Asimismo, la celebración será transmitida para una audiencia estimada en 1400 millones de televidentes en China durante el Festival de los Faroles.

SE preve que el evento atraerá visitantes de por lo menos 12 países gentileza

El festival platense viene registrando cifras en alza en los últimos años. En la edición 2024 participaron cerca de 280.000 personas. En 2025, según la fundación, se congregaron más de 300.000 asistentes por jornada. Este año, la proyección oficial asciende a 300.000 personas por día, es decir, unos 700.000 asistentes en total durante el fin de semana.

De acuerdo con datos recopilados por la Fundación Pro Humanae Vitae a partir de organismos gubernamentales, el festejo platense superó ampliamente a otros eventos realizados en América Latina. En Ciudad de México, la edición 2025 convocó a 33.000 personas; en Santiago de Chile participaron 5000 asistentes en 2023 y en Bogotá, en 2025, el festejo reunió a 100.000 personas.

A nivel internacional, uno de los desfiles más multitudinarios es el de Nueva York, que congregó unas 500.000 personas en un solo día en 2023. Con las cifras proyectadas para este fin de semana, La Plata buscará reposicionarse como el evento más convocante de la región.