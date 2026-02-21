Caballo de Fuego: Convocatoria récord en La Plata para celebrar el Año Nuevo Chino durante el fin de semana

Fue el primer día de la celebración del Año Nuevo Chino, en el que la ciudad de La Plata festejó la llegada de 4724, dedicado al Caballo de Fuego. Miles de personas presenciaron este sábado 21 el festejo en la emblemática Plaza Moreno (12 y 51), que se transformó en el epicentro de la cultura oriental en la región. Según informaron desde la Fundación Pro Humanae Vitae, organizadora del evento, se esperaba una convocatoria superior a las 300.000 personas por jornada.

A partir de las 18, la Plaza Moreno empezó a llenarse de gente, justo cuando el calor comenzaba a ceder. Familias enteras, grupos de amigos y adolescentes se congregaron frente al Palacio Municipal. El escenario se levantó de espaldas al edificio y de frente a la Catedral de La Plata, y el espacio se transformó en una gran reunión al aire libre.

Había personas de todas las edades: chicos con abanicos y paraguas chinos, adolescentes con remeras de animé y vecinos que caminaban en grupo como si se tratara de una celebración familiar.

“Es la primera vez que venimos. Llegamos hace un rato y estamos mirando un poco de todo. Por ahora lo que más nos llama la atención es la vestimenta típica; hay mucha gente que se vistió especialmente para el evento. Yo soy estilista y me fijo mucho en el maquillaje y en el cuidado de la piel, y eso me interesa muchísimo”, dijeron Octavio Nieves, cocinero, y Lucía Ruiz Díaz, estilista, padres de Francisco. Y agregaron: “Para un paseo en familia está muy bueno, para conocer otras culturas. A Francisco le está gustando mucho toda la animación, es un lindo plan de fin de semana”, explicó Ruiz Díaz.

No todos estaban allí solo como espectadores. “Es la primera vez que participo. Hoy estoy trabajando, pero igual comparto esta cultura que se vive acá y está muy bueno todo”, contó Ezequiel Uribaco, que forma parte del equipo encargado del cuidado de las fuentes de la plaza.

Muchos asistentes a los festejos por el Año Nuevo Chino, en La Plata, lucen elementos típicos de esa cultura oriental Nacho Amiconi

“Me sorprende el patio de comidas, la variedad que hay y la cantidad de gente disfrutando del día, de la plaza y de esta actividad. Algo que no conocía y que me llamó la atención es el dragón, que cada tanto lo levantan. Es como un tren largo, está buenísimo. Lo veo desde lejos porque todavía no me pude acercar, pero se nota que es espectacular”, explicó.

En uno de los stands de comida asiática, donde se ofrecían hattogu, el popular hot dog coreano y gyozas, las tradicionales empanaditas japonesas, una pareja leía en voz alta los mensajes de las clásicas galletas de la fortuna. “Mi mensaje fue un encuentro casual. Y varios números que supongo que son de buen augurio. A él no le gustó mucho”, bromeó Malena, de 24 años, mientras miraba a su novio entre risas.

El Año Nuevo Chino de La Plata se realiza desde 2012 en la capital bonaerense. En cada edición, el predio de Plaza Moreno se transforma en un auténtico “Barrio Chino”, con propuestas gastronómicas orientales y un paseo de artesanos enmarcado en el programa de Economía Social de la Fundación.

Espectáculos

Al lado del escenario se despliega el tradicional dragón, uno de los grandes protagonistas de la jornada. Cada tanto lo levantan y lo hacen ondular entre el público. Cerca de allí hay un espacio preparado para fotos, con una cabeza de dragón gigante donde vecinos y turistas hacen fila para llevarse una imagen del recuerdo.

Quienes se acercan a la Plaza Moreno para celebrar el Año Nuevo Chino encuentran stands con productos, artesanías y gastronomía típica Nacho Amiconi

En el centro de la plaza se extiende la avenida principal, el eje por donde circula la mayor parte del público y desde donde se observa el show. Está delimitada por hileras de stands. Los más cercanos al escenario ofrecen comida asiática y artesanías vinculadas con la cultura oriental. Se ven peluches de animé, remeras estampadas con Dragon Ball, objetos decorativos, souvenirs y hasta espadas tradicionales chinas exhibidas en uno de los puestos.

Varios asistentes coincidieron en destacar la magnitud de la convocatoria. Muchos señalaron que este año la afluencia de público superó ampliamente la de ediciones anteriores, tanto en cantidad de puestos como en visitantes. Según informaron desde la Fundación Pro Humanae Vitae, organizadora del encuentro, se esperaba una convocatoria superior a las 300.000 personas tanto el sábado como el domingo.

“Este año sí hay más gente. Se ve mucho más movimiento, más puestos y más público”, contaron Alejandra Callo y Freddy Gutiérrez, que asistieron junto a su hija y aprovecharon para probar distintas comidas típicas asiáticas.

Esa percepción también se repitió entre los más jóvenes. “Creo que hay más gente. El año pasado no sé si había tanta, o por ahí vine otro día. Pero está lindo, me gustan mucho los puestos”, explicó Meiko Herrera, estudiante. Además, Meiko fue especialmente para ver un show. “A mí me gustan más las cosas frikis, de K-pop y todo eso. Estoy esperando a un grupo en específico. ¿Si soy fan? Sí, un poco”, dijo sonriente.

Jóvenes de la comunidad china recorrieron las actividades en la Plaza Moreno de La Plata ataviados con distintas indumentarias de época Nacho Amiconi

Por su parte, Sofía Tapia y González Cano, también estudiantes, remarcaron: “La verdad es que hay muchísima gente. No pensábamos que iba a venir tanta. En otros eventos no se juntaba así. En algunos puestos hay filas gigantes, como en el de los paraguas o en el de figuras de anime”.

Para los emprendedores, la jornada fue igualmente positiva. Mariana, creadora del emprendimiento Apachuchables, participó con su stand de productos inspirados en la cultura pop. “He ido a la Bon Odori de La Plata, pero nunca al Año Nuevo Chino. Como evento es muy bonito, la gente tiene muy buena onda. El calor complica un poco, pero está siendo un día hermoso”, contó. “Somos más de la mañana, pero ahora se está llenando mucho más. Estamos vendiendo sobre todo los Calcifer, personajes de Studio Ghibli. También Totoros y figuras de One Piece. Lo que más sale es todo lo relacionado con Ghibli”, explicó a LA NACION.

Muchos asistentes llegaron vestidos especialmente para la ocasión. Es el caso de Matías Nicolás Lemos y Diana Caraballo, integrantes del Instituto Confucio, que enseña idioma chino y dicta cursos de arte. “Mucha gente se acerca a la cultura china gracias a este evento. Después de las seis de la tarde, cuando baja un poco el sol, esto se llena. Hay que esperar”, señalaron. Y agregaron: “Cada año aparecen más puestos y más productos. Hay más adornos, bolsitas para hierbas tradicionales chinas, cada vez más variedad”.

Después de las 18, los organizadores calculaban en más de 300.000 personas la concurrencia a la celebración por el Año Nuevo Chino, frente a la catedral de La Plata Nacho Amiconi

“Ella tiene un hanfu. En general se llama así porque proviene de la etnia Han. Hay muchísimos tipos. Algunos son más tradicionales y otros más de fantasía. Este es más imperial”, explicó Matías. A las 19 participarían de un desfile de moda china antigua, una de las actividades destacadas de la jornada.

De pronto, desde el escenario estallan gritos agudos y eufóricos. Comienza a sonar K-pop y un grupo de adolescentes se acerca lo más posible al palco. Saltan, cantan y levantan los celulares para grabar el show, en una postal que mezcla tradición oriental con cultura pop contemporánea.

La celebración continuará este domingo con una agenda similar: los más de 200 stands gastronómicos y artesanales volverán a abrir sus puertas desde el mediodía y el escenario principal ofrecerá nuevas presentaciones artísticas a lo largo de la jornada.