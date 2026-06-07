Antonio Banderas, estrella de un evento “para tejer redes” en sociedad con León XIV

MADRID.- En uno de los días más álgidos y que generan aquí enorme expectativa, este lunes León XIV no sólo se convertirá en el primer jefe máximo de la Iglesia Católica que pronunciará un discurso ante el Congreso en pleno, en un momento de grandes tensiones políticas en España, sino que, además, se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte del clero. El encuentro tendrá lugar a las 16.15 en la nunciatura, según confirmaron este domingo medios locales.

La cita no estará exenta de polémicas. Algunas asociaciones de víctimas criticaron que no se las hubiera incluido y dijeron temer que el Pontífice solo se reúna con los participantes del proyecto Repara, una iniciativa puesta en marcha por la archidiócesis de Madrid para enfrentar este escándalo que manchó como nunca la credibilidad de la Iglesia Católica.

Una de esas víctimas, Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos de la Abadía de Montserrat, realizó este domingo un acto de protesta frente a la nunciatura, justo cuando el Papa se encontraba reunido con religiosos agustinos.

“El Papa lo que no quiere bajo ningún concepto es tener víctimas que lo aprieten y lo hagan preguntas incómodas que no quiere responder”, dijo Hurtado, que aseguró que en abril solicitó reunirse con el Santo Padre y que nunca recibió respuesta.

También criticó la visita que el Papa hará a Montserrat durante su segunda etapa del viaje, en Barcelona: “Ha sido muy polémico que el Papa vaya a Montserrat, que es la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía”, señaló, al recordar que la abadía “se niega a compensar y reparar integralmente” a los afectados.

El Papa saluda al actor español Antonio Banderas, reconocido creyente católico (Andrea Comas/AP) Andrea Comas - AP

En verdad, durante el vuelo que lo trajo hasta aquí desde Roma, cuando un periodista de El País -que hizo diversas investigaciones sobre el escándalo de abusos-, le preguntó sobre el tema, León XIV, que siendo obispo en Perú conoció de cerca ese horror, admitió que se trata de una “llaga aún abierta”; dijo que iba a seguir luchando en su contra, y reconoció, además, que “es imposible recibir a todas las víctimas”.

Víctima del hechizo de Dios

Al margen de esto, este domingo por la tarde el Papa volvió a tener un baño de multitud por las calles de Madrid al desplazarse en papamóvil hasta el estadio Movistar Arena. El Pontífice, sonriente y evidentemente contento por el fervor, saludó a todos levantando los brazos y se detuvo a bendecir bebés que le alcanzaron.

En el Movistar Arena, que se encuentra en el barrio de Salamanca y ante unas 12.000 personas, presidió el encuentro Tejer Redes con el Mundo de la Cultura, del Arte, de la Economía y del Deporte, donde una de las estrellas fue Antonio Banderas.

“En un mundo que corre, que se fragmenta, que a veces se simplifica en exceso, el arte nos ayuda a recuperar la profundidad y el alma que esta tratando de ser robada por inteligencias artificiales que deben estar al servicio del ser humano y no al revés. Un alma que nos susurra que hay algo más”, reflexionó el famoso actor malagueño y estrella de Hollywood, visiblemente emocionado.

Antonio Banderas is sharing a reflection on his life of faith, acknowledges that the Catholic Church is the biggest producer of art in history, and that Jesus the most painted figure in history.



"God can be in each particle, in each molecule, of each drop in the ocean, each rose… pic.twitter.com/vpD5q6s4ZK — Ines San Martin (@inesanma) June 7, 2026

Banderas, que también es director y productor y es muy creyente, concluyó su testimonio recordando que dio vida al musical Godspell, creado en el país donde nació Robert Prevost, que en español se traduce como El hechizo de Dios. Y cerró: “Yo estoy hoy aquí confesando haber sido víctima del hechizo de Dios”, provocando aplausos.

León XIV se dirige a la Plaza Cibeles para una masiva misa en Madrid (Stefano RELLANDINI / AFP) STEFANO RELLANDINI - AFP

A su turno el Papa, vivado por los presentes, reiteró conceptos de su primera encíclica sobre el cuidado de la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial. E invitó a todos a un diálogo social y ser “hilos nuevos” para “tejer redes nuevas que armonicen todos los ámbitos de la vida, para entramar una sociedad renovada en donde el tiempo se impregne de eternidad, la cultura custodie la memoria y favorezca el diálogo, la educación promueva la búsqueda de la verdad con espíritu crítico, el arte despierte asombro y genere emociones nobles, la empresa reconozca la dignidad de la persona y el trabajo siga siendo motor de esperanza”.