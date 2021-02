Arrestaron en Estados Unidos a la esposa de “El Chapo” Guzmán por narcotráfico

NUEVA YORK.- Mientras su esposo cumple una condena a prisión perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, ayer la pareja del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel Aispuro, fue arrestada en el estado de Virginia tras ser acusada de tráfico de drogas.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, la mujer, de 31 años y ciudadana tanto mexicana como estadounidense, fue detenida en el aeropuerto Dulles International y comparecerá por videoconferencia ante un juez del distrito de Columbia hoy cuando, acusada de integrar una red que enviaba al país cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas, se declarará inocente.

Pero esta no es la única sospecha delictiva que recae sobre la pareja del narco más peligroso de estos últimos años. Coronel además fue señalada por unirse a otros con el objetivo de ayudar a Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, a escapar de la cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez, México, en julio de 2015.Y es que después de que el criminal volviera a ser arrestado en México en enero de 2016, ella supuestamente planeó de nuevo, junto a otros, un intento de escape para su esposo que quedó trunco porque fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

Su papel en la organización

Coronel estuvo presente cada día en el juicio a su esposo por narcotráfico, que tuvo lugar en la corte del distrito este de Nueva York a finales de 2018 y durante los primeros dos meses de 2019, y fue captada por las cámaras cada vez que entraba o salía del edificio del tribunal, en Brooklyn. Según una declaración jurada del agente del FBI Eric McGuire, de 2012 a 2014 pasó mensajes de parte de Guzmán a otros miembros del cártel para proseguir con actividades de narcotráfico mientras él evadía a las autoridades mexicanas.

Tras el arresto de “El Chapo” en febrero de 2014, siguió pasando los mensajes que su marido le daba cuando lo visitaba en prisión, escribió McGuire. “Creo que Coronel actuaba como mensajera entre Guzmán y sus soldados, socios e hijos”, agregó. “También entiendo que Guzmán siguió dirigiendo las actividades de tráfico de drogas del cártel de Sinaloa desde la prisión del Altiplano a través de varios individuos, incluidos Coronel”.

La mujer, de 31 años, además está sospechada de planear la fuga de su pareja JOHANNES EISELE - AFP

El agente del FBI basa en parte sus acusaciones en las declaraciones de un testigo al que llama “Testigo colaborador 1”. Asegura que tras el arresto del capo narco en enero de 2016, Coronel le dio 100.000 dólares al testigo y le dijo que comprara una propiedad cerca de la prisión del Altiplano. Al final esta persona acabaría recibiendo un millón de dólares para llevar a cabo el plan de escape, asegura McGuire. Sin embargo Guzmán fue trasladado a una prisión en Ciudad Juárez y después de ello Coronel habría confesado al testigo que ella y otros estaban intentando transferirlo de nuevo al Altiplano, donde la fuga “sería posible”.

¿De qué manera? La información detalla que Coronel le dijo al testigo que se le habían pagado aproximadamente dos millones de dólares al funcionario mexicano que dirigía las prisiones para llevar a cabo la transferencia. Pero Guzmán nunca regresó a esa cárcel.

Perfil de la acusada

Coronel, una exreina de belleza que se casó con Guzmán (32 años mayor que ella) en 2007 cuando era una adolescente, estaba familiarizada con el mundo del narcotráfico porque su padre, Inés Coronel Barreras, fue arrestado en 2013 junto a uno de sus hijos en Arizona en un almacén lleno de marihuana.

Junto a “El Chapo”, tuvo dos hijas, gemelas, que nacieron en 2011. En más de una oportunidad las niñas fueron a la prisión para ver a su padre.

Tras la sentencia a su marido en 2019, Coronel lanzó una marca de ropa que lleva su nombre. Meses después, apareció como invitada en el reality show “Cartel Crew”, que sigue a familiares de personas vinculadas al narcotráfico. En un episodio filmado a bordo de un yate cerca de Miami, Coronel admitió que quiere tener una vida normal. “A veces quieres hacer lo que hacen todos a tu alrededor. Yo me considero una mujer normal y a mí me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme”, indicó.

Antes, incluso antes de que sentenciaran a su marido, lo describió como una persona “humilde” y aseguró que la prensa lo había hecho “demasiado famoso”. Ahora estará representada por los abogados que representaron al “Chapo” en su juicio, Jeffrey Lichtman y Mariel Colón Miró.

Agencias AP y AFP

