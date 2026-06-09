Donald Trump fue abucheado en el Madison Square Garden durante la tercera final de la NBA
El presidente de Estados Unidos acudió al partido entre Nueva York Knicks y San Antonio Spurs y recibió muestras de desaprobación cuando apareció en imagen
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NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado este lunes por la noche cuando las cámaras lo enfocaron durante el tercer partido de las Finales de la NBA. El mandatario asistió al encuentro entre New York Knicks y San Antonio Spurs en el Madison Square Garden y recibió muestras de desaprobación cuando su imagen apareció en las pantallas del estadio mientras se entonaba el himno estadounidense.
Los abucheos terminaron cuando, después del mandatario, apareció la bandera de Estados Unidos en las pantallas. A continuación de las gradas surgieron sonidos de aprobación cuando la voz del estadio comenzó a mostrar a los jugadores de los Knicks.
Es la primera vez que un presidente en funciones se hace presente en un partido de las Finales de la NBA. Durante el encuentro, Trump se ubicó en el palco del propietario de los Knicks, James Dolan. En ese lugar, está acompañado por su nieta Kai, el asesor personal Boris Epshteyn y los secretarios del gabinete Lee Zeldin, Sean Duffy y Doug Burgum.
Los registros que muestran la reacción negativa del público ante la presencia de Trump, otro de los registros que circula en redes sociales muestra al presidente estadounidense agitando su puño en alto, en señal de celebración, ante un cántico que repetía las siglas del país en inglés: “USA, USA”.
La presencia de Trump en el evento generó que se implementen medidas especiales de seguridad en el estadio. Por ese motivo, no se instaló ninguna fan zone en los alrededores del estadio, a diferencia de los dos primeros partidos de las Finales, jugados en San Antonio (Texas) y marcados por importantes concentraciones festivas.
Sin embargo, los fanáticos pudieron asistir a Bryant Park para disfrutar el evento, punto que se encuentra un poco más lejos y afuera del perímetro de seguridad del lugar en el que se llevaría a cabo el partido.
Además, por la presencia del mandatario, las autoridades también pidieron a quienes tenían entradas para el partido que llegaran al menos dos horas antes del inicio a fin de tener tiempo para someterse a los controles de seguridad dispuestos.
“El mensaje es simple: celebren a los Knicks, pero eviten la zona del Madison Square Garden esta noche si no tienen entrada u otro motivo válido para desplazarse hasta allí”, declaró la jefa de la policía neoyorquina, Jessica Tisch.
En cuanto a lo deportivo, este partido se trata del tercer juego de las Finales de la NBA. Los dos primeros fueron victorias para los Knicks. El primero fue para el equipo de neoyorquino por 105 puntos contra 95, el segundo terminó con apenas un tanto de diferencia en un marcador final que quedó en 105-104.
El evento de este lunes por la noche representa una fecha especial para la franquicia de Nueva York debido a que los Knicks disputan unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999 y buscan conquistar su primer campeonato desde 1973.
Con información de AFP y AP.
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