Artemis II: los 13 minutos críticos del reingreso a la Tierra de la misión de la NASA

Tras 10 días en el espacio, la misión Artemis II volvió a la Tierra luego de completar el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Sin embargo, la entrada a la atmósfera terrestre representó uno de los momentos más críticos de la expedición: amerizó frente a la costa de California en una maniobra que se ejecutó a 38.365 kilómetros por hora y en la que se alcanzaron más de 1500° C alrededor de la nave.

Desde la base de operaciones en Houston, Texas, la NASA se mantuvo en constante comunicación con los cuatro astronautas de la cápsula Orión y controlaron en todo momento el reingreso al planeta que duró alrededor de una hora, pero que tuvo 13 minutos finales críticos.

Los 25 minutos del reingreso a la Tierra en un minuto

El paso a paso de la entrada a la Tierra:

20.33 - El módulo de tripulación de Orión se separó del módulo de servicio, dejando al descubierto su escudo térmico para el regreso de la nave a través de la atmósfera terrestre, donde alcanzó temperaturas de aproximadamente 1500 grados Celsius.

20.37 - Tras la separación, Orión realizó una maniobra de ascenso del módulo de tripulación de 18 segundos para establecer el ángulo de entrada adecuado y alinear el escudo térmico para la entrada atmosférica.

El inicio del reingreso a la Tierra a más de 38.000 kilómetros por hora AP

20.53 - Al alcanzar los 122.000 metros sobre la superficie terrestre, viajando a casi 35 veces la velocidad del sonido, empezaron los 13 minutos críticos del reingreso. Allí, la tripulación experimentó hasta 3,9 G. Este momento marcó el primer contacto de la nave con la atmósfera superior y el inicio de un apagón de comunicaciones programado de seis minutos mientras se acumula plasma alrededor de la cápsula.

21.03 - A unos 6700 metros de altitud, se desplegaron los paracaídas de frenado, reduciendo la velocidad y estabilizando la cápsula mientras Orión se acercaba al amerizaje.

21.04 - A unos 1830 metros, se soltaron los paracaídas de frenado y se desplegaron los tres paracaídas principales, reduciendo la velocidad de Orión a menos de 219 km/h.

Los paracaídas de frenado de la cápsula Orión AP

21.07 - A poco más de 32 kilómetros por hora, Orión amerizó en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, completando así el regreso a la Tierra de la tripulación de Artemis II tras un viaje de 1.110.000 kilómetros. Desde allí, equipos de la NASA y del ejército estadounidense extrajeron a la tripulación de Orión y la trasladaron en helicóptero al USS John P. Murtha.

Rescate y estudios médicos

Luego de impactar en el océano Pacífico, la cápsula Orión es interceptada por equipos de rescate que trasladan a la tripulación en helicóptero hacia el buque USS John P. Murtha, donde se inicia la primera etapa de evaluación médica.

Al salir de la cápsula, los astronautas son asistidos por médicos especializados que monitorean posibles efectos del regreso a la gravedad. Entre los síntomas más comunes se encuentran mareos, vértigo y dificultades para regular la presión arterial, producto del tiempo prolongado en microgravedad. Para minimizar estos riesgos, los tripulantes utilizan trajes de compresión diseñados para estabilizar el sistema cardiovascular durante el reingreso.

El momento en que la cápsula Orion toca el mar tras el vuelo de diez días AP

Una vez estabilizados, los astronautas comienzan un proceso de rehabilitación para readaptarse a la gravedad terrestre. Uno de los métodos más llamativos es el llamado “circuito de obstáculos”, una serie de pruebas físicas que incluyen subir escaleras, levantar objetos y recuperar la coordinación motriz. Este entrenamiento no solo apunta a recuperar la movilidad, sino también a preparar a la tripulación para futuras misiones, incluyendo caminatas lunares.

Tras las primeras evaluaciones en el buque, los astronautas serán trasladados nuevamente en helicóptero hacia tierra firme, donde abordarán un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston. Allí continuará el seguimiento médico, con estudios más profundos para analizar el impacto del viaje en el organismo.

Además, la tripulación aportará datos clave para futuras investigaciones sobre la salud humana en misiones de larga duración, un aspecto fundamental para los próximos objetivos de exploración espacial.