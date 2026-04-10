El procedimiento que seguirán los astronautas de Artemis II en Tierra: chequeos médicos, supervisión y recuperación de 45 días

La misión Artemis II de la NASA se prepara para uno de sus momentos más críticos: el regreso a la Tierra. El amerizaje está previsto frente a la costa de San Diego para este viernes, donde comenzará un riguroso protocolo de recuperación para garantizar la salud de los astronautas tras su paso por el espacio profundo.

Luego de impactar en el océano Pacífico, la cápsula Orion será interceptada por equipos de rescate que trasladarán a la tripulación en helicóptero hacia el buque USS John P. Murtha, donde se iniciará la primera etapa de evaluación médica.

Apenas salgan de la cápsula, los astronautas serán asistidos por médicos especializados que monitorearán posibles efectos del regreso a la gravedad. Entre los síntomas más comunes se encuentran mareos, vértigo y dificultades para regular la presión arterial, producto del tiempo prolongado en microgravedad. Para minimizar estos riesgos, los tripulantes utilizan trajes de compresión diseñados para estabilizar el sistema cardiovascular durante el reingreso.

Infografía que muestra la secuencia de entrada en órbita de la cápsula Orion de la misión Artemis II (Foto: NASA)

Según la NASA, los viajes espaciales pueden generar múltiples alteraciones en el organismo. La exposición a radiación, la falta de gravedad y el estrés pueden afectar el sistema inmunológico. Esto puede derivar en una mayor propensión a infecciones, reactivación de virus latentes o incluso reacciones alérgicas.

Además, la microgravedad impacta en todo el cuerpo de distintas formas: los músculos se debilitan, los huesos pierden densidad y los fluidos corporales se redistribuyen hacia la parte superior, lo que puede generar presión en la cabeza y problemas de visión.

Una vez estabilizados, los astronautas comenzarán un proceso de rehabilitación para readaptarse a la gravedad terrestre. Uno de los métodos más llamativos es el llamado “circuito de obstáculos”, una serie de pruebas físicas que incluyen subir escaleras, levantar objetos y recuperar la coordinación motriz. Este entrenamiento no solo apunta a recuperar la movilidad, sino también a preparar a la tripulación para futuras misiones, incluyendo caminatas lunares.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA son: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen (especialista de misión, Agencia Espacial Canadiense) (Foto: NASA)

Tras las primeras evaluaciones en el buque, los astronautas serán trasladados nuevamente en helicóptero hacia tierra firme, donde abordarán un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston. Allí continuará el seguimiento médico, con estudios más profundos para analizar el impacto del viaje en el organismo.

Además, la tripulación aportará datos clave para futuras investigaciones sobre la salud humana en misiones de larga duración, un aspecto fundamental para los próximos objetivos de exploración espacial.

Investigación AVATAR: uno de los estudios clave de la misión

Dentro de Artemis II, uno de los proyectos científicos más relevantes será AVATAR (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response), una iniciativa desarrollada en conjunto entre la NASA, agencias gubernamentales y socios de la industria. El objetivo de esta investigación es profundizar el conocimiento sobre la biología humana en el espacio, así como avanzar en la prevención de enfermedades y en el desarrollo de tratamientos personalizados.

Para ello, se utilizarán dispositivos conocidos como “órganos en un chip”, una tecnología que permite simular el funcionamiento de tejidos humanos en condiciones similares a las del espacio. A través de este sistema, los científicos podrán analizar cómo impactan la radiación y la microgravedad en el organismo.