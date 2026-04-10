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Artemis II en vivo: cómo y cuándo ingresa a la Tierra la misión de la NASA, minuto a minuto
Los astronautas realizarán un amerizaje frente a la costa de Estados Unidos luego de atravesar la atmósfera a casi 40.000 kilómetros por hora
La misión Artemis II reingresa a la Tierra
- El reingreso de Artemis II comenzará a las 20.53 (hora argentina), como parte del tramo final del regreso a la Tierra, con amerizaje previsto en el Pacífico frente a California.
- La cápsula Orion spacecraft ingresará a la atmósfera a unos 38.365 km/h, generando una fricción extrema que la convertirá en una “bola de fuego”.
- Es la fase de mayor riesgo: no existen sistemas de escape ni planes de contingencia una vez iniciado el descenso, por lo que todo depende del rendimiento del escudo térmico.
- El escudo (material Avcoat) está bajo observación tras los desprendimientos detectados en Artemis I, aunque la NASA sostiene que es seguro.
- Como medida adicional, la NASA diseñó una trayectoria de reingreso más empinada, para reducir el tiempo de exposición al calor extremo antes del despliegue de los paracaídas.
LA NACION
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