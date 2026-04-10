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Artemis II en vivo: cómo y cuándo ingresa a la Tierra la misión de la NASA, minuto a minuto

Los astronautas realizarán un amerizaje frente a la costa de Estados Unidos luego de atravesar la atmósfera a casi 40.000 kilómetros por hora

Cómo y cuándo ingresa a la Tierra la misión de la NASA, minuto a minuto
Cómo y cuándo ingresa a la Tierra la misión de la NASA, minuto a minutoNASA

La misión Artemis II reingresa a la Tierra

  • El reingreso de Artemis II comenzará a las 20.53 (hora argentina), como parte del tramo final del regreso a la Tierra, con amerizaje previsto en el Pacífico frente a California.
  • La cápsula Orion spacecraft ingresará a la atmósfera a unos 38.365 km/h, generando una fricción extrema que la convertirá en una “bola de fuego”.
  • Es la fase de mayor riesgo: no existen sistemas de escape ni planes de contingencia una vez iniciado el descenso, por lo que todo depende del rendimiento del escudo térmico.
  • El escudo (material Avcoat) está bajo observación tras los desprendimientos detectados en Artemis I, aunque la NASA sostiene que es seguro.
  • Como medida adicional, la NASA diseñó una trayectoria de reingreso más empinada, para reducir el tiempo de exposición al calor extremo antes del despliegue de los paracaídas.
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