Aseguran que hay un sobreviviente del accidente aéreo en India

AHMEDABAD.- La Policía de India encontró un sobreviviente entre las 242 personas que iban a bordo del Boeing que se estrelló apenas levantó vuelo en la ciudad de Ahmedabad. Esto pese a que en un primer momento parecía que todos los pasajeros estaban muertos.

“La Policía encontró un sobreviviente que iba en el asiento 11A. Está en el hospital bajo tratamiento”, confirmó el jefe de Policía de esa localidad, según BBC, que citó a la agencia ANI.

También plasmó la misma información The Guardian que -en base a reportes en medios- detalló que el pasajero tiene 40 años y que fue identificado como Vishwash Kumar Ramesh, un indio británico que vive en Londres desde hace 20 años y que fue a Ahmedabad a visitar familiares.

El hombre contó que su hermano también se encontraba en la aeronave.

“30 segundos después del despegue se escuchó un ruido fuerte y después el avión se estrelló. Pasó todo muy rápido”, dijo el sobreviviente a Hindustan Times.

“Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, sostuvo.

Los medios de India indicaron que el hombre les mostró su ticket aéreo, que detallaba su nombre y su asiento.

El accidente

Más de 200 personas murieron cuando este avión de AirIndia con destino a Londres con 242 personas a bordo se estrelló minutos después de despegar de la ciudad occidental de Ahmedabad, en la peor catástrofe aérea del mundo en una década.

El avión cayó en una zona residencial y chocó contra el edificio de una Facultad de Medicina a las afueras del aeropuerto durante la hora del almuerzo.

La aeronave se dirigía al aeropuerto de Gatwick, al sur de la capital británica, por lo que Reino Unido enviará dos investigadores a India para ayudar a esclarecer las razones del accidente.

Nuevo video muestra el momento del accidente del avión de Air India

El jefe de policía de la ciudad, G.S. Malik, dijo que se habían recuperado al menos 204 cadáveres del lugar del siniestro, mientras todavía restaba ver el impacto en la población residencial.

En tanto, a los familiares de los pasajeros les pidieron muestras de ADN para identificar a los muertos, dijo el secretario de Salud del estado, Dhananjay Dwivedi.

Tras el impacto, partes del fuselaje del avión quedaron esparcidas alrededor del edificio contra el que se estrelló. La cola de la aeronave quedó atascada en lo alto de la construcción.

Entre los pasajeros había 217 adultos, 11 niños y dos bebés. De ellos, 169 eran ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, según AirIndia.

La web de seguimiento de la aviación Flightradar24 detalló que el avión siniestrado es un Boeing 787-8 Dreamliner, una de las naves de pasajeros más modernas en servicio.

En un video de una cámara de seguridad se puede ver que el avión había recién despegado. En un momento parece perder fuerza y desde ahí en adelante se viene abajo.

Agencias AFP y Reuters