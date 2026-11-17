SAN JOSÉ (AP) — El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, reconocido por sus frecuentes denuncias sobre las actividades y nexos del narcotráfico en Costa Rica, fue asesinado a tiros este lunes. Raúl Rivera, director de la Fuerza Pública -cuerpo policial del Ministerio de Seguridad-, dijo que desde el organismo trabajan en la búsqueda de dos personas que viajaban en una motocicleta y que habrían disparado en varias ocasiones contra el comunicador en una ruta de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, a unos 10 kilómetros al norte de San José.

La Cruz Roja costarricense informó a través de un video que las primeras unidades llegaron aproximadamente cinco minutos después de recibir la alerta, pero encontraron al periodista de 50 años dentro de su vehículo sin signos vitales. Luego, el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) confirmó el crimen, aunque no dio detalles sobre el episodio.

Rodríguez Chaverri utilizaba sus redes sociales para denunciar con frecuencia actividades de abogados, empresarios y algunas figuras de la política local, a las que él identificaba con el tráfico internacional de drogas. Además, afirmaba ser colaborador de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos como informante.

La presidenta Laura Fernández repudió el ataque Camilo Freedman - SOPA Images via ZUMA Press Wire

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, indicó que instruyó a los cuerpos policiales para que colaboren con la investigación que lleve al castigo de los responsables del asesinato. “Me llena de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez. Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, expresó.

Fernández tuvo diferencias en el pasado con el comunicador, a quien denunció penalmente en febrero de este año por mencionar supuestos vínculos de la gobernante con el narcotráfico, los cuales ella rechazó en varias ocasiones.

Por otra parte, el fiscal general Carlo Díaz sostuvo que se hará una investigación exhaustiva para determinar tanto a los autores materiales como intelectuales del asesinato.

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) condenó la muerte de Rodríguez y exigió a las autoridades esclarecer si su muerte tiene que ver con su actividad periodística. “Había realizado publicaciones y denuncias relacionadas con temas de interés, entre ellos el narcotráfico y figuras públicas. La orden para silenciarlo provenga de donde provenga, es muy grave y el Estado debe investigar y llegar hasta las últimas consecuencias”, remarcó.

Camilo Rodríguez Chaverri había denunciado a la presidenta de Costa Rica (El Observador CR)

Rodríguez colaboró con varios medios de comunicación costarricenses de prensa escrita, radio y televisión, aunque hace varios años migró a las redes sociales donde se presentaba como investigador del narcotráfico.

La exesposa de Rodríguez, a quien el periodista relacionaba con familiares vinculados al narcotráfico, lo había denunciado por presunto abuso sexual contra sus hijos, lo cual siempre negó. Intentó ser candidato presidencial en 2022 por un partido minoritario, pero la justicia electoral rechazó su inscripción por errores.

El episodio ocurrió a pocos metros del lugar en que también murió hace 25 años el periodista Parmenio Medina Pérez a manos de sicarios y tras sus denuncias por actividades irregulares de grupos económicamente poderosos.

Si bien se mantiene entre los países más seguros para la libertad de prensa (puesto 38 de 180 evaluados), Costa Rica descendió este año dos lugares en el ranking de la organización Reporteros Sin Fronteras. En el último tiempo, pasó de ser puente a un centro logístico del narcotráfico: actualmente registra unos 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la media mundial.

Con información de AP y AFP.