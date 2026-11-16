Otro accidente de trenes en España: descarriló una locomotora en Madrid y hay un maquinista herido

Otro accidente de trenes tuvo lugar este domingo en España luego del fuerte choque que dejó 69 muertos en Toledo a finales de octubre. En esta oportunidad, una locomotora que circulaba por la vía que une Madrid con la ciudad de Ávila descarriló y cayó sobre el lado opuesto. El incidente —en el cual el maquinista resultó herido— se habría producido por el desprendimiento de piedras de un talud.

El ferrocarril no llevaba pasajeros ya que se trataba de un tren de carga propiedad de la operadora europea Captrain. Por este motivo el único herido fue el conductor, quien fue trasladado a un hospital local en estado grave. El incidente, ocurrido entre las localidades de Zarzalejo y Tobledo de Chavela, fue confirmado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Según detalló el medio español El País, el origen del descarrilamiento también pudo estar relacionado con una falta de mantenimiento de las vías del tren. Por su parte, Renfe —la empresa pública española de transporte ferroviario— fue el encargado de informar que se encontraba suspendida la circulación entre los municipios de Robledo de Chavela y Zarzalejo, lo que afectó los trenes que conectan Madrid con Ávila.

El tren era de carga así que no llevaba pasajeros Daniel González - EFE

Este accidente se produjo apenas dos semanas después del ocurrido en Urda el pasado 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla —en el que un tren AVE colisionó contra los últimos vagones de un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía— y se sumó a los de enero en Adamuz y Barcelona.

Además de los 69 muertos, más de 80 personas resultaron heridas luego de que los dos trenes de alta velocidad chocaran en el sur de Toledo. Según informaron las autoridades regionales, más de 540 personas viajaban en total en las dos formaciones, entre las que se incluye un bebé.

Situación crítica

Esta situación le costó los puestos a Óscar Puente como ministro de Transporte y a Luis Pedro Marco de la Peña como presidente de Adif. El número de choques e incidentes acumulados en el último tiempo suscitó nuevas dudas sobre la infraestructura ferroviaria de España de cara a las elecciones anticipadas de noviembre.

El antecedente más cercano al choque de Toledo había sido el del trágico accidente de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ocurrido el 18 de enero de 2026. En esa ocasión murieron 46 personas ⁠y más de ⁠120 resultaron heridas después de que un tren de alta velocidad descarrilara y colisionara con otro que ​circulaba en sentido contrario.

El accidente aún sigue bajo investigación. Un ‌informe preliminar de la Guardia Civil de febrero señalaba defectos en la vía, ​el carril o la soldadura entre dos tramos de vía ​como la hipótesis principal del accidente, pero dejaba abiertas otras teorías.

La colisión de tren en Adamuz, en el sur de España Manu Fernandez - AP

Días antes, se había producido un descarrilamiento en la línea R4 de Rodalies de Cataluña, entre las localidades de Gelida y San Sadurní de Noya Gélida, en la provincia de Barcelona. Este tramo sufrió graves daños debido al temporal Harry, que provocó lluvias intensas y deslizamientos de tierra.

El accidente ocurrió cuando un muro de contención de la autopista AP-7 colapsó y cayó sobre las vías mientras el tren circulaba.