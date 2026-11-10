Asesinato en un crucero: detuvieron a un hombre tras hallar muerta a una mujer en su camarote

Un hombre de 48 años fue detenido en Estados Unidos acusado de haber matado a una mujer durante un viaje en crucero. El vehículo partió el pasado domingo desde Texas, pero debió regresar horas después luego de que se reportara una “emergencia médica”.

El sospechoso fue identificado como Jason Watford. Según publicó el Departamento de Justicia estadounidense, el hombre fue acusado de golpear y estrangular en su camarote a una pasajera con la que se trasladaba en el MSC Seascape, un barco turístico que realiza viajes por el Caribe con sede en la ciudad de Galveston.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Watford y la mujer se hallaban cenando en un restaurante del crucero cuando comenzaron a discutir. El presunto asesino se retiró y, 25 minutos después, la víctima lo siguió.

Así se llevaron detenido al sospechoso

Cerca de las 21 del domingo, menos de una hora después de que la mujer ingresara a la habitación, uno de los empleados del barco llamó a la puerta.

Según su declaración, notó sangre en las manos y ropa del hombre y vio a una mujer tirada boca abajo e inmóvil en el suelo, motivo por el cual alertó a las autoridades.

Tras reportarse el incidente, el crucero canceló el itinerario y regresó a Texas. La víctima fue encontrada con “múltiples lesiones faciales”, informó el Departamento de Justicia.

El crucero donde ocurrió el crimen, y Watford, el acusado Departamento de Justicia de Estados Unidos

En la misma noche del domingo, el FBI, junto a la Guardia Costera y la policía local, inició una investigación para esclarecer los hechos.

Las fuerzas descubrieron por una de las cámaras de seguridad del barco que Watford ingresó a su habitación a las 19.46 y que 25 minutos después lo hizo la mujer.

A las 21.15, el sospechoso salió del camarote con una camisa y un pantalón distintos, se sentó en el suelo del pasillo y empezó a utilizar su celular, según consignó AP.

El mensaje del FBI en las redes sociales FBI

Luego de ser detenido, Watford le confesó a agentes del FBI haber golpeado y estrangulado a la mujer después de una intensa discusión. Admitió que “aplicó presión” en su cuello “durante aproximadamente cuatro o cinco minutos” hasta que se cansó.

“Jason Watford, de 48 años y residente de Tyler, Texas, ha sido arrestado y acusado federalmente de asesinato”, informó el FBI de Houston en las últimas horas a través de las redes sociales.

Por su parte, la empresa MSC Cruises, dueña del crucero donde ocurrió el asesinato, aseguró que sigue cooperando con la investigación y que brindará su apoyo a todas las personas afectadas. “Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de la pasajera en este momento difícil”, señaló a través de un comunicado.

Watford, el acusado por el crimen FBI

El acusado comparecerá por primera vez este martes ante el tribunal federal de Galveston. De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena de cadena perpetua, además de una posible multa máxima de 250.000 dólares.