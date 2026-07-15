Así fue el eufórico festejo de la familia real tras el pase de España a la final del Mundial

Los reyes de España se sumaron a los festejos por el triunfo del país en la semifinal contra Francia. La familia real compartió un video en el que se mostró luciendo las camisetas del equipo nacional, mientras celebraba con euforia la victoria de su propia selección.

“¡España está en la final! Habéis demostrado una vez más por qué sois uno de los mejores equipos del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, ha llegado el momento de luchar por el título", resaltó la casa real en un comunicado.

“Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!“, arengaron luego.

En el video compartido en redes sociales puede verse al rey Felipe VI abranzándose con la infanta Sofía, para luego festejar en conjunto con la reina Letizia y la princesa Leonor, todos ellos, luciendo la camiseta de la selección española, sentados en un sillón frente a un televisor mientras se transmitía la semifinal en cuestión.

¡España está en la final! 🇪🇸



Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.



Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

El eufórico festejo, llevado adelante en lo que parece ser un cuarto dentro del Palacio Real, rápidamente se replicó en las redes sociales donde otros dirigentes españoles, entre ellos el propio mandatario Pedro Sánchez destacaron el triunfo de su equipo en el Mundial.

“Gracias a nuestra selección por hacernos vibrar, también por hacernos soñar y esperemos, ojalá, que la segunda estrella esté al caer”, señaló el presidente español.

E S P E C T A C U L A R



¡A LA FINAL!



Una vez más, la @SEFutbol nos hace soñar.



¡Vamos, España! 🇪🇸 https://t.co/OsqVcwa7si — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 14, 2026

No fue el único. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se unió a los mensajes de celebratorios por el triunfo dos a cero, e instó al su equipo a ir por la “segunda estrella”.

¡VAMOS!



¡Enhorabuena! ¡Impresionante! Toda España está con vosotros.



A por la segunda estrella. ⭐⭐🇪🇸



¡¡¡Viva España!!! pic.twitter.com/DNoKyRqdRw — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 14, 2026

Pero el resultado de la semifinal entre España y Francia no estuvo libre de controversias. El propio expresidente Mariano Rajoy, fue cuestionado por parte de la dirigencia política y la opinión pública luego de escribir en un posteo que la selección francesa tenía “una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses”, en alusión a la formación del equipo.

Sus dichos fueron inmediatamente criticados en redes sociales donde varios usuarios los calificaron de racistas, al igual que muchos dirigentes del fútbol y políticos, quienes repudiaron su accionar.