Francia vs. España, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Mbappé-Yamal, el choque dentro de una auténtica batalla

Un choque de planetas, suerte de final anticipada. Kylian Mbappé, probablemente, es el mejor del Mundial. Lamine Yamal, el que muchos consideran el futuro Lionel Messi, va a la caza de la corona. Francia juega con España, en Dallas, desde las 16 de nuestro país, un partido que se convirtió en un clásico del fútbol europeo, pero en esta ocasión el premio es de un valor incalculable: una plaza en la final del Mundial.

Desde que se conoció en diciembre pasado el sorteo mundialista y el recorrido posible de todos los equipos, muchos consideraron que el España-Francia sería el banquete de las semifinales. La actual campeona de Europa contra la doble finalista mundialista y campeona en 2018.