Francia vs. España, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 16 horas en el Dallas Stadium; todos los detalles del encuentro
Semifinal de lujo: Francia vs. España, con Mbappé coqueteando con la corona y un Yamal a la caza del trono
Un choque de planetas, suerte de final anticipada. Kylian Mbappé, probablemente, es el mejor del Mundial. Lamine Yamal, el que muchos consideran el futuro Lionel Messi, va a la caza de la corona. Francia juega con España, en Dallas, desde las 16 de nuestro país, un partido que se convirtió en un clásico del fútbol europeo, pero en esta ocasión el premio es de un valor incalculable: una plaza en la final del Mundial.
Desde que se conoció en diciembre pasado el sorteo mundialista y el recorrido posible de todos los equipos, muchos consideraron que el España-Francia sería el banquete de las semifinales. La actual campeona de Europa contra la doble finalista mundialista y campeona en 2018.
Didier Deschamps, de frente: toda la presión para España y el próximo reposo del guerrero
Didier Deschamps, el seleccionador francés, minimizó la atención sobre su equipo en el partido contra España, previsto para este martes, por las semifinales del Mundial. Se centró en el equipo rival y en Lamine Yamal: “Puede marcar la diferencia, pero España tiene muchos otros jugadores que pueden hacerlo”.
En la charla de prensa oficial antes del partido, en el Estadio de Arlington, cerca de Dallas, Deschamps confirmó que sigue considerando a España favorita para ganar el Mundial, luego de haber perdido contra la Roja en los dos últimos enfrentamientos, en las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y el año pasado en la Liga de Naciones (5-4).
Lamine Yamal palpitó el cruce contra Francia y puso a España como favorita: “Como en 2010”
El delantero español Lamine Yamal palpitó el cruce contra Francia por las semifinales del Mundial 2026 y planteó que su selección es la principal candidata a quedarse con la Copa del Mundo. En conferencia de prensa, el jugador de Barcelona argumentó que la Roja es la última campeona de la Eurocopa, insistió en que no tiene miedo del plantel francés y, en el marco de su cumpleaños 19, comentó qué le gustaría autoregalarse.
“El partido de mañana (martes) es el más importante que voy a jugar, top 1. Me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo, sobre todo. Es difícil, como todos los títulos de selecciones, pero sí nos vemos todos como campeones del mundo como en el 2010. ¿Por qué no?“, señaló el futbolista que este lunes festejó su cumpleaños años.
Hora, TV y dónde ver online Francia vs. España
El partido entre Francia y España podrá verse EN VIVO por Telefe, TyC Sports, DSports, TV Pública, Disney+ Premium y Paramount+, desde las 16 horas de Argentina.
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Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Francia y España.
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