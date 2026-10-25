Así fue la votación de los brasileños en la Argentina: prendas rojas, cantos y abucheos a votantes de Bolsonaro

Este domingo se celebra la segunda vuelta en Brasil entre dos modelos completamente distintos. Las calles del barrio porteño de Retiro se tiñeron de rojo desde esta mañana en apoyo al candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y actual presidente, Luiz Inacio Lula da Silva. En paralelo, Flavio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, quiere continuar el legado de su padre y expresidente Jair Bolsonaro, hoy preso por intento de golpe de Estado en 2022.

En la calle Cerrito al 1300, miles de brasileños radicados en Buenos Aires votaron en la embajada de Brasil. Unas 11.800 personas estaban habilitadas para votar en esta sede consular. En los consulados de Paso de los Libres, Puerto Iguazú, Mendoza y Córdoba la cifra de electores habilitados era bastante menor: 41, 62, 236, 926 respectivamente, confirmaron a LA NACION fuentes diplomáticas.

Elecciones de Brasil, residentes votan en la embajada de Brasil en Argentina Fabián Marelli - LA NACION

Lisa Luciani tiene 24 años y, como muchos jóvenes brasileros, estudia Medicina en la Argentina. Vestida de bordó y con un sticker que dice “13″ [como el número de identificador electoral del PT] dijo a LA NACION: “Las políticas públicas para mí son muy importantes, la educación, la salud. Igualmente, hay cosas para mejorar, creo que falta más diplomacia con otros países y hay que mejorar la gestión económica”. En este mandato de Lula, el aumento de los precios de los alimentos golpearon a millones de familiar, si bien la inflación se mantiene estable alrededor del 4% anual.

Elecciones de Brasil, residentes votan en la embajada de Brasil en Argentina Fabián Marelli - LA NACION

Ya para las últimas horas de votación, que cerró a las 17, un grupo de militantes pro Lula se amontonó afuera del consulado y veían a los votantes llegar a la sede diplomática. “¿Lula?“, les preguntaban a los gritos a los que llegaban. Si alzaban la mano y hacían una ”L", recibían aplausos. Si hacían con los dedos un dos (por el 22 de la lista de Bolsonaro) los abucheaban.

Elecciones de Brasil, residentes votan en la embajada de Brasil en Argentina Fabián Marelli - LA NACION

Decenas de vallas ordenaban la fila de los votantes que lentamente llegaron a la puerta de la embajada en medio de un fuerte operativo de seguridad. La preferencia por Lula era fuertemente marcada en la sede porteña: la mayoría de quienes esperaban por la tarde tenían al menos una prenda roja, símbolo de los simpatizantes al PT. En cambio, quienes preferían a Bolsonaro usaban algo amarillo -como la camiseta de la selección- o simplemente se vestían con colores neutrales.

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Según pudo saber este diario de fuentes policiales, la jornada se desarrolló con normalidad. En cambio, en la primera vuelta, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que intentó impedir que se le incautara la mercadería a un vendedor ambulante.

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Eduardo, diseñador de indumentaria, oriundo de Belo Horizonte y residente en el país desde hace dos años, marcó que estuvo días convenciendo a conocidos suyos, que estaban indecisos, para que voten por Lula. “Es que estoy preocupado. Por mi orientación sexual, si gana Bolsonaro sería muy malo para la comunidad LGBTQ+: sus votantes son muy violentos. Para ellos, las mujeres tienen que quedarse en el hogar para ser utilizadas”, insistió el hombre de 34 años.

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Por su parte, João, de San Pablo, dijo en voz baja a este diario que optó por el senador carioca. “Necesitamos un cambio. Lula es socialista, y ya sabemos lo que hizo el socialismo y el comunismo en otros países de la región y del mundo. El socialismo en la Argentina arruinó a la gente y ahora el presidente Javier Milei está arreglando todo lo que hicieron por 100 años”, aseguró a LA NACION.

“¿Por qué no votar a Lula? Es el que tiene más compasión por la gente, es el pueblo. Bolsonaro se relaciona con demasiadas personas que hoy están en en prisión por corrupción, empezando por su propio padre", expresó luego Carina de Souza, una abogada de 50 años.

No es la primera vez que predomina la preferencia por Lula entre los brasileños que viven en la Argentina. En la primera vuelta, Lula se impuso con el 66% de los votos; Bolsonaro, en paralelo, obtuvo el 27%. Además, en las elecciones del 2022, el líder del PT arrasó con el 63% de los votos por sobre el 29% que reunió Jair Bolsonaro, que en aquel entonces buscaba la reelección.

Este clima electoral en Buenos Aires tuvo lugar mientras la relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa una de sus peores crisis de las últimas décadas. Desde agosto, ambos países mantienen sus embajadas a cargo de encargados de negocios: el embajador argentino Daniel Raimondi dejó Brasilia y el brasileño Julio Bitelli fue llamado a consultas por Itamaraty. Por ahora no hay fecha para su retorno. En esta jornada, la situación permanece congelada: Brasil mantiene abierta la posibilidad de restablecer a Bitelli, mientras Raimondi espera poder volver a Brasilia. Cualquier normalización dependerá en buena medida del resultado electoral y de la evolución de la relación entre Milei y Lula.