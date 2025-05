Atacan con drones un barco que llevaba ayuda humanitaria a Gaza en aguas internacionales

TEL AVIV.- Un barco que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza fue atacado por drones en la madrugada del viernes mientras navegaba en aguas internacionales, a unos 26 kilómetros de la costa de Malta, según denunció la organización Flotilla de la Libertad, promotora de la iniciativa.

La embarcación, llamada Conscience, sufrió un incendio que fue finalmente controlado. Las autoridades maltesas informaron que no se registraron heridos entre los 12 tripulantes y cuatro civiles a bordo, que rechazaron abandonar el navío pese a la emergencia.

Un remolcador acudió al lugar tras recibir la llamada de auxilio del Conscience. El grupo organizador responsabilizó a Israel del ataque, aunque no presentó pruebas directas de que el fuego hubiese sido provocado por los drones. No obstante, en un video compartido por la organización se escucha una explosión, y otra grabación muestra un incendio activo en el barco. El ejército israelí no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios.

Las autoridades de Chipre difundieron imágenes que muestran daños visibles en el casco del barco. Según el grupo, el ataque pareció concentrarse en el generador, provocando una brecha considerable y dejando la embarcación sin energía, en riesgo de hundirse.

La nave había partido el martes del puerto tunecino de Bizerta y llegó al área donde reportó el ataque en la mañana del jueves. El incidente habría ocurrido poco después de la medianoche del viernes, según los organizadores.

Entre los voluntarios que planeaban abordar el barco en Malta se encontraban figuras reconocidas, como la activista climática Greta Thunberg. Según la organización, Thunberg finalmente no subió al Conscience y se encuentra a salvo.

El ataque se produce en un contexto de creciente alarma humanitaria en Gaza, donde los grupos de ayuda advierten que sus operaciones están al borde del colapso. El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó este viernes que, si no se reanuda de inmediato la entrega de alimentos, medicamentos y suministros esenciales, muchos de sus programas dejarán de funcionar. Entre ellos, los comedores comunitarios que brindan a la población, en muchos casos, la única comida diaria disponible.

Esta foto proporcionada por el Gobierno de Chipre y tomada desde el buque EDT AEOLUS muestra a The Conscience, después de que un dron atacara la embarcación que transportaba ayuda a Gaza frente a la costa de Malta, el viernes 2 de mayo de 2025. Government of Cyprus

Desde principios de marzo, Israel ha impedido el ingreso de toda clase de importaciones —incluidos alimentos y medicinas— a la Franja de Gaza, lo que ha agravado aún más la que ya se considera la peor crisis humanitaria desde el inicio del conflicto con Hamas hace casi 19 meses. Israel sostiene que esta medida busca presionar al grupo terrorista para que libere a los rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y otras 251 fueron secuestradas. Según las autoridades israelíes, Hamás aún retiene a 59 rehenes, de los cuales se cree que 24 están vivos.

Como represalia, Israel lanzó una campaña militar terrestre y aérea que ha dejado más de 52.000 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud local, que no diferencia entre víctimas civiles y combatientes. La ofensiva también ha destruido gran parte del territorio y dejado sin hogar a la mayoría de la población.

El ataque contra el Conscience recuerda lo ocurrido en 2010, cuando fuerzas israelíes asaltaron el barco turco Mavi Marmara, que también intentaba romper el bloqueo a Gaza. En esa ocasión, murieron nueve activistas.

“Debe permitirse la entrada de ayuda a Gaza. Los rehenes deben ser liberados. Los civiles deben ser protegidos”, reclamó el Comité Internacional de la Cruz Roja. “Sin una acción inmediata, Gaza se sumirá aún más en un caos que los esfuerzos humanitarios no podrán mitigar”.

