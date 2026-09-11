Atentado a las Torres Gemelas: todos los actos y homenajes por el 25° aniversario del 11 de septiembre

NUEVA YORK.- Este viernes 11 de septiembre se cumplen 25 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. En conmemoración de aquella fatídica mañana de 2001, se realizarán una serie de eventos y homenajes con epicentro en Manhattan, donde asistirán los expresidentes de Estados Unidos, y en la ciudad de Washington, donde estará presente el actual mandatario, Donald Trump.

La grilla de actividades más destacadas del 11-S

Homenajes de luz

El homenaje anual con luces ejecutadas desde el Museo Memorial 9/11 iluminó los cielos de la Gran Manzana desde el viernes a la noche y durará hasta el amanecer del sábado. Las luces también incluyeron un show de drones.

En consonancia, otros edificios emblemáticos en los cinco distritos de Nueva York -y en varios puntos de Estados Unidos-, también iluminaron sus fachadas y azoteas de color azul y blanco, para coincidir con la instalación artística.

Así fue el show de drones

Ceremonia principal

La ceremonia anual de conmemoración en la Zona Cero comenzará a las 8.40 (hora local) y se transmitirá en directo para todo el mundo. El primero de los siete minutos de silencio tendrá lugar a las 8.46 en conmemoración del momento en que el primer avión impactó contra la Torre Norte, seguido de la lectura de los nombres de las víctimas de los atentados contra el World Trade Center de 2001 y 1993 por parte de sus seres queridos.

El vicepresidente JD Vance asistirá a la conmemoración en Nueva York junto a los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, mientras que otros funcionarios de la administración irán a la ceremonia en Shanksville, Pensilvania. Vance tenía previsto estar en Nueva York para el aniversario el año pasado, pero en su lugar voló a Salt Lake City para acompañar a la familia de Charlie Kirk tras el asesinato del activista conservador.

Además, por primera vez se guardará un séptimo minuto de silencio en honor a quienes fallecieron desde entonces a causa de enfermedades y lesiones relacionadas con los atentados del 11 de septiembre.

El Memorial 9/11: una cita obligatoria para quienes visitan Nueva York SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Acto en el Pentágono

El presidente Donald Trump conmemorará los ataques del 11 de septiembre asistiendo a una ceremonia en el Pentágono en recuerdo de las vidas perdidas durante el atentado.

Es el segundo año consecutivo que Trump conmemora este día en el Pentágono. El presidente, originario de Nueva York, asistió por última vez a la ceremonia en la Zona Cero en 2024.

Durante la conmemoración del año pasado en el Pentágono, Trump pronunció un discurso en el que relató momentos del día de los ataques, incluyendo fragmentos de conversaciones de los pasajeros que se encontraban a bordo de los aviones secuestrados.

Trump durante la ceremonia en el Pentágono en 2025 Julia Demaree Nikhinson - AP

Ceremonia en memoria de los Bomberos de Nueva York

La ceremonia conmemorativa en honor a los 343 miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001, tendrá lugar en el Monumento a los Bomberos ubicado en Riverside Drive y West 100th Street.

Memorial de postales

La ceremonia conmemorativa en honor a los residentes de Staten Island que perdieron la vida en los ataques se llevará a cabo en dicho distrito.

El deporte y un particular homenaje

Los New York Mets y los New York Yankees se enfrentarán en el Bronx el viernes en el primero de los tres partidos de su serie de la MLB.

El partido comenzará a las 18.30 hora local y dará inicio con una ceremonia para conmemorar el 25° aniversario e incluirá homenajes especiales a los socorristas y a las víctimas de los atentados.

En las últimas horas cientos de personas se acercaron a la Zona Cero a dejar ofrendas florales KENA BETANCUR - AFP

Concierto en el Madison Square Garden Theater

La banda musical de la Policía de Nueva York ofrecerá el concierto “Una noche de recuerdo: 25.º aniversario del 11-S” en el Infosys Theater del Madison Square Garden el sábado a partir de las 18 hora local.

El locutor Sid Rosenberg será el maestro de ceremonias y una actuación especial del tenor irlandés Dr. Ronan Tynan.Tras el concierto, se celebrará una fiesta en el Gran Salón de Baile del Manhattan Center con música a cargo de Shilelagh Law.

Proclamación histórica

Más allá de los eventos y homenajes, otro hito que tuvo lugar en el 25° aniversario de la caída de las Torres Gemelas fue la proclamación, por parte del presidente Donald Trump, del 11 de septiembre de 2026 como el “Día del Patriota”. Exhorto a todos los departamentos, agencias e instrumentalidades de los Estados Unidos a izar la bandera de ese país a media asta en honor a las 2977 víctimas de los atentados de 2001.

Asimismo, invito a los gobernadores, organizaciones e individuos interesados, a unirse a esta conmemoración. Esta medida ya había tenido lugar mediante una resolución conjunta aprobada el 18 de diciembre de 2001 (Ley Pública 107-89), cuando el Congreso de EE.UU. designó el 11 de septiembre de cada año como el “Día del Patriota”.

Con información de AP.