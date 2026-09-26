Augusto Cury, candidato a presidente de Brasil: “Las puertas están cerradas tanto para Lula como para Flavio Bolsonaro”

BRASILIA.– Con más de 40 millones de libros vendidos en Brasil y traducido a decenas de idiomas, el médico psiquiatra Augusto Cury se transformó en la figura disruptiva que busca abrirse paso en una carrera electoral que se mantiene firme en su choque binario.

Lanzado al ruedo por el partido Avante, su postulación experimentó un crecimiento vertiginoso tras el primer debate televisivo que lo llevó a tocar los dos dígitos en las encuestas, aunque los últimos sondeos evidenciaron un enfriamiento: la encuestadora Quaest lo ubica hoy en torno al 6%, consolidado en un solitario tercer lugar, pero lejos del presidente Lula da Silva y el senador Flavio Bolsonaro.

Cury atribuye ese freno no al desgaste de sus propuestas, sino a un “sabotaje a la democracia” orquestado a través del recorte del alcance de sus redes sociales, maniobra que denunció ante la Justicia electoral. Convencido de que encarna la única vía de escape a la polarización, el candidato anticipa que se mantendrá neutral si ambos líderes acceden a una segunda vuelta.

Sin embargo, en una contienda que promete definirse voto a voto, ese caudal del electorado moderado y desencantado que hoy lo acompaña amenaza con operar como el árbitro decisivo para dirimir la presidencia del gigante sudamericano.

El médico y candidato presidencial del partido Avante, Augusto Cury, se dirige a sus seguidores durante un mitin en Copacabana TERCIO TEIXEIRA - AFP

“Nunca encontré un ambiente tan tóxico como la política. Bordea la psicosis y la esquizofrenia”, diagnostica en una entrevista exclusiva con LA NACION.

Con tono pausado pero punzante, propone una reforma constitucional para instaurar el semipresidencialismo, imponer límites estrictos a los jueces de la Corte Suprema (STF) en medio del escándalo por el caso Banco Master y promete recomponer de inmediato los lazos bilaterales con el gobierno de Javier Milei.

–Hace pocos meses su candidatura era casi testimonial, llegó a marcar dos dígitos y hoy disputa el tercer lugar en soledad. ¿Entendió algo que el resto de los candidatos no supo interpretar?

–Hablo con convicción sobre la pacificación. Nos mintieron al decir que estamos en dos barcos: la derecha y la izquierda. Hay un solo barco, que se llama sociedad brasileña. Más del 90% de las urgencias no tienen color ideológico. Que una mujer sea asesinada cada cinco o seis horas por su pareja o familiar no es una bandera de izquierda o derecha, es una pauta elemental de humanidad. Que tengamos 6,7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, o maestros colapsados por la intoxicación digital de los alumnos, tampoco tiene partido. Ese radicalismo asfixia a Brasil, asfixia a la Argentina y a buena parte del mundo. Mucha gente no sabía que yo competía porque los algoritmos apenas entregan contenido al 2% de sus propios seguidores. Cuando participé del debate, el país descubrió que no amo el poder y que para mí lo peor es la omisión de los buenos.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, sostiene unas tijeras gigantes, acompañado por Javier Milei, durante la convención del Partido Liberal en San Pablo Ettore Chiereguini - AP

–Usted denunció un freno deliberado a su crecimiento en los sondeos. ¿Sospecha de una conspiración?

–Pasé de medir 2% a superar el 11% o 12% en dos semanas tras el debate. Fui la persona que más seguidores sumó en el mundo a fines de agosto. Pero luego el algoritmo redujo la entrega de forma dramática. Presentamos una acción ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Ministerio Público y exigimos una auditoría independiente. No sé si fueron los adversarios o las grandes plataformas, pero no hay más libre albedrío en las redes: inducen al usuario a polarizar porque la agresión pone al cerebro en estado de alerta y eso rinde métricas. Es algo oscuro, tras bambalinas, que alimenta la crispación.

–Si Brasil fuese su paciente, ¿cuál sería el diagnóstico y qué tratamiento indicaría?

–Es un cuadro que bordea la psicosis y la esquizofrenia. Esta sed de poder y de gobernar sólo para amigos o facciones es un cáncer. En América Latina sufrimos el personalismo del presidencialismo, que coquetea con el autoritarismo y la corrupción: pasó con el peronismo, el varguismo, el chavismo, y ahora con el lulismo y el bolsonarismo. Quien adhiere ciegamente anula su autocrítica y no le marca los errores a su líder. Por eso propongo que Brasil transite hacia el semipresidencialismo, como en Francia o Portugal: un jefe de Estado enfocado en la defensa y las relaciones exteriores, y un primer ministro eficiente como gestor, con mente capitalista, rigor fiscal y corazón social.

Esta vista aérea muestra al médico y candidato presidencial del partido Avante, Augusto Cury (C), saludando a sus seguidores durante un mitin en Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2026 TERCIO TEIXEIRA - AFP

–Su partido, Avante, tiene una presencia parlamentaria mínima. En Brasil, el Centrão suele exigir cargos y controlar presupuestos millonarios a cambio de gobernabilidad. ¿Cómo piensa gobernar sin ser rehén de eso?

–El Congreso tiene un peso determinante; de hecho, ya vivimos en un parlamentarismo informal, aunque no esté en la Constitución. Pero yo voy a usar al Centrão, no seré usado por ellos. Hace poco me reuní con grandes empresarios que elogiaron mi proyecto pero insinuaron sugerirme nombres de ministros. Golpeé la mesa: les dije que no aceptaría un solo real y que jamás convertiría la presidencia en un mostrador de negocios ni de ministerios. Soy pacífico, pero no pasivo, y sé liderar con resultados.

–El STF enfrenta severos cuestionamientos, amplificados ahora por el escándalo del Banco Master, con mensajes cruzados entre magistrados, la cúpula judicial y el banquero Daniel Vorcaro. ¿Cómo se recupera la credibilidad institucional?

–Los jueces del STF, al igual que los militares, deben ser los cimientos de la república: esenciales, pero discretos, interviniendo únicamente cuando la democracia peligra. Hoy el STF sufre un desequilibrio y una espectacularización nocivas. Tiene que investigarse a fondo la promiscuidad con el Banco Master y Vorcaro, caiga quien caiga. Si cometieron delitos, deben ser condenados. Propondré terminar con los cargos vitalicios y fijar mandatos de ocho años sin reelección para los miembros de la Corte.

Augusto Cury

–Respecto a los condenados por el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, ¿evaluaría conceder una amnistía a Jair Bolsonaro?

–No voy a definir eso en campaña para especular electoralmente, sería demagogia y profundizaría el odio. En mi primera semana convocaré a juristas de máximo nivel para estudiar los casos en detalle. Lo que sí afirmo es que hubo condenas con desproporciones crueles. Una persona que escribió una frase en una estatua no puede recibir penas mayores a las de un homicida o un violador.

–En agosto, tras la visita de Javier Milei a Brasil, la cancillería de Lula rebajó la relación bilateral al nivel de encargados de negocios. ¿Cuál será su postura con la Argentina?

–Lula cometió un error dramático. La Argentina es más que un país hermano, es un socio estratégico indispensable. En el primer día enviaría nuevamente a nuestro embajador a Buenos Aires y construiría con Milei la mejor relación posible. Es verdad que Milei a veces carga demasiado las tintas. Puede venir a respaldar a Flávio Bolsonaro, pero descalificar a las instituciones locales genera fricciones innecesarias. Aun así, Milei es un hombre culto, formado en la Escuela Austríaca, y de mi parte tendrá el máximo respeto.

–De confirmarse un balotaje entre Lula y Flávio, ¿hacia dónde se inclinará?

–Confiamos en llegar a la segunda vuelta. Las puertas hacia Lula están completamente cerradas. Su modelo económico está agotado y perpetúa a los pobres en la pobreza mediante una suerte de síndrome de Estocolmo colectivo. Y con Flavio también se cerraron definitivamente: las sospechas en torno al caso del Banco Master y el financiamiento de proyectos cinematográficos evidencian una promiscuidad inaceptable. No veo posibilidad alguna de apoyar a Flavio. Ninguno de los dos supo jamás lo que es arriesgar capital ni fundar una empresa. Si pierdo, no pierdo yo. Pierde el país la oportunidad de tener una voz de pacificación.