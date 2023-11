escuchar

ROMA.- “¡Basta! ¡Basta, hermanos, basta!”. Con estas palabras, el papa Francisco volvió a lanzar este domingo un fuerte llamado para que se detenga la guerra en Gaza, que cumplió 36 días y comenzó en represalia al atroz asalto del grupo terrorista Hamas en el sur de Israel del sábado 7 de Octubre, que mató a 1200 israelíes y capturó a 240 rehenes, según el gobierno israelí.

En su llamado el Papa también pidió que socorran a los heridos, que se protejan a los civiles y la liberación de los más de 200 rehenes. Francisco aprovechó de la tradicional oración dominical del Ángelus, al mediodía, ante más de 20.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, para reflejar toda su preocupación por “la gravísima situación en Israel y Palestina”. “Estoy cerca a todos los que sufren, palestinos e israelíes. Los abrazo en este momento oscuro. Y rezo mucho por ellos”, dijo al principio, asomado como siempre de la ventana de su despacho del Palacio Apostólico. “Que las armas se detengan, nunca llevarán a las paz y que el conflicto no se amplíe. ¡Basta! ¡Basta, hermanos, basta!”, clamó.

Según las últimas cifras del ministerio de Salud de Gaza -que este domingo aseguraba que ya no podía contabilizar las víctimas porque los operadores sanitarios no pueden salir a recolectar a los muertos que hay tirados alrededor del hospital Al Shifa porque no cesan los bombardeos-, la ofensiva israelí hasta ahora causó la muerte de 11.100 personas, entre ellas 4.506 niños; otros 1.500 chicos siguen desaparecidos debajo de los escombros.

El Papa pidió asimismo que “se socorran enseguida los heridos”, aludiendo a los al menos 28.000 palestinos que han sido heridos en los bombardeos a campos de refugiados, escuelas, hospitales, mezquitas y edificios residenciales, según el ministerio de Salud de Gaza. Francisco reclamó, también, que “se protejan a los civiles y que se haga llegar mucha más ayuda humanitaria a esa población extenuada”, refiriéndose a los más de 2 millones de palestinos que viven en el enclave de 365 kilómetros cuadrados, que se encuentran privados de electricidad, agua, comida y medicamentos desde hace más de un mes, debido al sitio impuesto por Israel. Antes del 7 de octubre en Gaza ingresaban 500 camiones por día, pero desde entonces han llegado menos de 200 camiones, con consecuencias catastróficas sobre todo para los pocos hospitales aún en funcionamiento, que ya no tienen combustible para los generadores.

El papa Francisco también volvió a pedir la liberación de los rehenes “entre los cuales hay muchos ancianos y niños”, recordó. Hay más de 200 rehenes de diversas nacionalidades, entre ellos 21 argentinos. “Cada ser humano, que sea cristiano, judío, musulmán, de cualquier pueblo y religión es sagrado, es precioso a los ojos de Dios y tiene derecho a vivir en paz”, recordó. “No perdamos la esperanza: recemos y trabajemos sin cansarnos para que el sentido de humanidad prevalezca sobre la dureza de los corazones”, exhortó.

Como todos los domingos, el Papa también recordó a la “martirizada” Ucrania: “Hermanos y hermanas, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania ¡no nos olvidemos!”, pidió. Lo mismo hizo con Sudán, desde hace diversos meses inmerso en una terrible guerra civil.