Venezuela: bebés apátridas, un problema que crece de la mano del éxodo

Hay más de 3000 hijos de venezolanos en Colombia sin nacionalidad, y la cifra va en aumento Fuente: Archivo

Christine Armario SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019

CÚCUTA.- Arelys Pulido ya había perdido un bebé en un deteriorado hospital de Venezuela, donde médicos y material sanitario son cada vez más escasos. De modo que cuando volvió a quedar embarazada decidió dar a luz en el extranjero.

Llenó las valijas con ropa y unas pocas estatuillas de santos que esperaba las protegieran a ella y a su hija cuando cruzaran uno de los peligrosos pasos ilegales a Colombia. Este año nació Zuleidys Antonella Primera, una niña vivaz de cabello y ojos oscuros, que no hacen sospechar la odisea que pasó su madre para poder tenerla en un hospital al otro lado de la frontera, en la ciudad de Cúcuta.

Por ahora, Zuleidys no tiene ni la ciudadanía del país del que huyeron sus padres ni la del lugar donde nació. Es una de los cada vez más chicos nacidos de migrantes venezolanos sin residencia legal en Colombia, que en la práctica son básicamente apátridas.

"Es una preocupación más", dijo José Antonio Primera, el padre del bebé, exmilitar y que ahora se gana la vida pintando motos.

Aunque los chicos nacidos de emigrantes tienen derecho a la ciudadanía venezolana, tendrían que registrarse formalmente en un consulado o viajar a Venezuela para obtenerla. Ambas cosas son imposibles para muchas familias. No quieren regresar hasta que la situación mejore y los consulados están cerrados desde que el presidente Nicolás Maduro rompió las relaciones diplomáticas con Colombia, en febrero.

El gobierno de Colombia concede a los recién nacidos asistencia sanitaria completa durante su primer año y les permite inscribirse en la escuela, pero los expertos en apátridas temen que si la crisis venezolana se alarga años estos niños puedan llegar a la edad adulta sin derechos claves, como la opción de viajar de forma legal, comprar propiedades o casarse.

El Registro Civil colombiano tiene constancia de por lo menos 3290 chicos desde diciembre de 2016 que no han podido obtener su ciudadanía. Grupos humanitarios estiman que el número podría llegar a 25.000. Incluso con la estimación más baja, según activistas, la cantidad de chicos en riesgo de quedar sin patria en Colombia es preocupante.

"Es un número significativo cuando piensas que viene de una sola crisis", comentó Amal de Chickera, codirectora del Institute on Statelessness and Inclusion. "Y si es prolongada y no se corta de raíz, puede volverse mucho mayor".

Casi 1,3 millones de venezolanos viven ahora en Colombia, en torno al 40% sin autorización legal. Colombia ha recibido más inmigrantes venezolanos que ningún otro país, y no se espera que las cifras bajen a corto plazo. Incluso a pesar de que la frontera entre ambos países esté cerrada, miles de personas entran cada día en Colombia por las mismas rutas de tierra que usó Pulido cuando estaba embarazada.

La Constitución colombiana solo ofrece ciudadanía por nacimiento a chicos con al menos un progenitor colombiano o bien una madre o padre que puedan demostrar que tienen permiso de residencia.

Muchos venezolanos que llegan no tienen pasaporte, menos aún una visa. La visa de dos años que el gobierno de Colombia ha concedido como medida temporal a casi 600.000 venezolanos no otorga la ciudadanía. Eso ha dejado a muchos bebés en un limbo legal.

Las autoridades colombianas señalan que es culpa de Venezuela que haya una nueva generación de chicos nacidos en el extranjero y prácticamente apátridas, pero que están trabajando en ponerle remedio.

El gobierno baraja una propuesta para que cualquier niño venezolano nacido en Colombia desde el inicio del éxodo, en agosto de 2015, tenga derecho a la ciudadanía. Se espera que la medida se apruebe en las próximas semanas, y los legisladores trabajan en un texto similar en el Congreso.

Preocupación internacional

Los apátridas se convirtieron en una preocupación internacional a partir del período entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando creció el número de personas que huían de la persecución o se vieron excluidas de leyes de ciudadanía, explicó David Baluarte, experto en el tema en la Universidad de Washington and Lee.

Hay dos tratados de las Naciones Unidas que protegen el derecho a la ciudadanía, pero se estima que hoy hay entre 10 y 15 millones de personas apátridas.

Los expertos señalan que depende de Colombia rectificar la situación de los niños venezolanos nacidos en su territorio.

"En este momento, estos niños serían apátridas en Colombia, así que ellos tienen la obligación de conceder la ciudadanía", dijo De Chickera. "Eso sería una interpretación muy estricta de la ley, pero creo que es importante tener en cuenta que este es un momento bastante extraordinario".