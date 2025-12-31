Año Nuevo 2026, en vivo: los festejos en la Argentina y en el mundo

Cada año, el Año Nuevo llega primero a las islas del Pacífico ubicadas junto a la Línea Internacional de Cambio de Fecha. En términos prácticos, el primer territorio habitado en recibir el 1° de enero es Kiritimati, una isla que pertenece a Kiribati. Allí rige el huso horario UTC+14, el más adelantado del planeta, por lo que sus habitantes inauguran el nuevo año antes que cualquier otra ciudad del mundo.

En la Argentina, ese momento ocurre a las 7 de la mañana del 31 de diciembre, debido a la diferencia horaria de 17 horas entre ambos puntos del planeta (Argentina se encuentra en UTC-3). A partir de ese instante, el Año Nuevo avanza de manera gradual por el Pacífico, Asia, Europa, África y finalmente América, hasta completarse el recorrido global del cambio de año.