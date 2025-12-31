Año Nuevo 2026, en vivo: los festejos en la Argentina y en el mundo
El minuto a minuto de las celebraciones, los mensajes y las principales repercusiones en cada ciudad
Año Nuevo: cuál será el primer país en recibir al 2026
Cada año, el Año Nuevo llega primero a las islas del Pacífico ubicadas junto a la Línea Internacional de Cambio de Fecha. En términos prácticos, el primer territorio habitado en recibir el 1° de enero es Kiritimati, una isla que pertenece a Kiribati. Allí rige el huso horario UTC+14, el más adelantado del planeta, por lo que sus habitantes inauguran el nuevo año antes que cualquier otra ciudad del mundo.
En la Argentina, ese momento ocurre a las 7 de la mañana del 31 de diciembre, debido a la diferencia horaria de 17 horas entre ambos puntos del planeta (Argentina se encuentra en UTC-3). A partir de ese instante, el Año Nuevo avanza de manera gradual por el Pacífico, Asia, Europa, África y finalmente América, hasta completarse el recorrido global del cambio de año.
Año Nuevo en Buenos Aires: dónde cenar el 31 de diciembre con menú especial, brindis y mesa dulce
La noche del 31 de diciembre, cada vez más porteños eligen recibir el Año Nuevo afuera: con reserva asegurada, menú especial y brindis incluido. Entre restaurantes de autor, parrillas reconocidas y hoteles cinco estrellas, hay opciones que suman maridaje, mesa dulce y hasta música en vivo o fiesta para estirar la celebración. A continuación, nueve propuestas en CABA con precios y datos de contacto para organizar el plan según presupuesto y estilo.
