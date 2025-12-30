Qué se sabe del primer ataque de EE.UU. en Venezuela que reveló Trump

WEST PALM BEACH.– El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos había “atacado” una zona en Venezuela donde se cargan barcos con drogas, la primera operación conocida que Washington lleva a cabo operaciones terrestres en el país sudamericano desde que comenzó una campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La Casa Blanca ha intensificado en los últimos meses la presión contra Maduro, a quien acusa de dirigir el supuesto Cartel de los Soles, y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.

Aunque faltan detalles sobre el ataque, esto es lo que se sabe hasta ahora:

Dónde fue el ataque

El viernes pasado, en un programa de radio, Trump hizo comentarios vagos sobre una aparente operación estadounidense contra una “gran instalación” en Venezuela.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, agregó Trump este lunes en Mar-a-Lago, sin dar mayores precisiones. “Atacamos todos los barcos, y ahora atacamos la zona... es la zona de implementación. Ahí es donde implementan, y eso ya no existe”.

Según la cadena CNN, que fue la primera en reportar detalles sobre el operativo, el ataque tuvo como objetivo un muelle remoto que Estados Unidos creía que estaba siendo utilizado por la banda venezolana Tren de Aragua para almacenar drogas y transportarlas en barcos para su posterior envío. No había nadie en el lugar en ese momento, por lo que no hubo muertos, aseguraron fuentes citadas por la cadena.

Una de las fuentes dijo que el ataque tuvo éxito en destruir la instalación y sus embarcaciones, pero lo describió como mayormente simbólico ya que es solo una de muchas instalaciones portuarias utilizadas por los narcotraficantes que salen de Venezuela.

El gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre el hecho.

No está claro tampoco cuándo se ejecutó el ataque. Mientras que Trump en su entrevista del viernes habló de un ataque que había tenido lugar dos días atrás, CNN señala que fue a comienzos de este mes.

Primazol, una planta química en el estado Zulia que sufrió un incendio en Nochebuena, negó las versiones que circulaban en las redes sociales que indicaban que ese siniestro era al que Trump aludió en sus comentarios.

La compañía también afirmó que el incendio se extinguió rápidamente y que estaba bajo investigación. Residentes cercanos declararon a Reuters que escucharon una explosión, vieron el fuego y olieron a cloro.

Quién ejecutó el ataque

Al ser consultado sobre si la CIA había llevado a cabo el ataque, Trump respondió: “No quiero decirlo. Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue”.

Sin embargo, más tarde el lunes, la cadena CNN informó que fue esa agencia la que había llevado a cabo el ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela.

Si bien la autoría no fue confirmada oficialmente, Trump había anunciado que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

Además, CNN reportó que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos proporcionaron apoyo de inteligencia a la operación, pero la vocera de esas fuerzas lo desmintió.

Quién fue el objetivo

Según las fuentes citadas por CNN y The New York Times, el ataque fue contra la pandilla venezolana Tren de Aragua, una organización criminal que surgió en las cárceles venezolanas y ahora tiene presencia trasnacional.

De esta manera se confirma que esta nueva fase de la campaña une dos objetivos particulares del gobierno de Trump: el Tren de Aragua y el gobierno de Maduro.

Aunque el gobierno de Trump alega que existen estrechos vínculos entre ambos, las agencias de inteligencia pusieron en duda dichas conclusiones.

Estados Unidos acusa a Maduro de liderar una organización narcoterrorista y este año aumentó la recompensa por información que condujera a la captura de Maduro a 50 millones de dólares.

Qué implica la presencia de la CIA en Venezuela

Trump lleva semanas advirtiendo que estaba dispuesto a ampliar su campaña de presión contra el gobierno de Maduro a ataques terrestres. En ese momento, dos funcionarios estadounidenses afirmaron que las operaciones encubiertas probablemente serían la primera parte de la nueva acción contra Maduro.

The New York Times informó a principios de este año que Trump había autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y les había ordenado planificar diversas misiones potenciales.

La CIA llevó a cabo con regularidad ataques con drones contra objetivos terroristas en Pakistán, Yemen, Somalia y otros lugares durante el gobierno de Barack Obama. Pero no se sabe que la agencia haya realizado ataques recientemente, dejando las operaciones en manos del ejército estadounidense.

No está claro si el dron utilizado en la misión era propiedad de la CIA o si había sido prestado por el ejército estadounidense. El Pentágono ha estacionado varios drones MQ-9 Reaper, que llevan misiles Hellfire, en bases de Puerto Rico como parte de la campaña de presión.

Campaña contra el narcotráfico

El gobierno de Trump viene promocionando el desmantelamiento de embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, y el Pentágono ha publicado imágenes de varios de sus ataques en redes sociales.

El lunes por la noche, el Comando Sur de Estados Unidos anunció en X un nuevo ataque en el Pacífico en el que murieron dos personas, lo que eleva a por lo menos 107 los muertos por la ofensiva estadounidense en la región.

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known…

A la destrucción de estas presuntas narcolanchas se sumó el bloqueo ordenado por Trump a todos los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques fueron confiscados.

Estados Unidos acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar “el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros”. Venezuela niega cualquier implicación en el tráfico de drogas, y cree que Trump quiere derrocar a Maduro para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del planeta.

