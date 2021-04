Beppe Grillo defendió a su hijo de una acusación de abuso y desató una tormenta en Italia

ROMA.- Siempre fue conocido por su verba inflamada, por su estilo directo, corrosivo, insolente. Pero ahora todo el mundo coincide con que a Beppe Grillo, cómico genovés que se metió en política en Italia empezando con los “V-day” (por “vaffanculo”) y luego fundó el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5E), se le fue la mano.

En lo que creó un verdadero escándalo, desde su blog, uno de los más visitados del mundo, Grillo, a los gritos y casi fuera de sí, en un video salió ayer a atacar a la Justicia italiana –conocida por ser una de las más lentas del mundo-, a los medios –un clásico- y a clamar por la inocencia de Ciro, uno de sus hijos, de 20 años.

Encendida defensa de Beppe Grillo, fundador del partido italiano Movimiento Cinco Estrellas, a su hijo acusado de violación en grupo: "Son chicos de 19 años que se están divirtiendo en ropa interior" https://t.co/7VUkvS9gsP pic.twitter.com/bkicRVxX0e — EL MUNDO (@elmundoes) April 20, 2021

Ciro es acusado, junto a tres amigos, de haber violado en grupo a una chica en julio de 2019, en pleno verano y en tiempos pre coronavirus, en la casa que el cómico tiene en la exclusiva localidad de la Costa Esmeralda, en Cerdeña. La violación grupal ocurrió luego de haber ido a la famosa discoteca Billionaire del empresario Flavio Briatore, cuando todos, incluso la víctima, habían bebido mucho alcohol. Entonces, según los fiscales, la chica fue “agarrada por la cabeza, obligada a tomar medio litro de vodka y a tener relaciones sexuales en grupo”.

En este marco, al parecer es inminente el procesamiento del hijo de Grillo y de sus tres amigos. Algo que implica una situación dramática para cualquier padre, pero el desahogo de Grillo, en un video de un minuto y 39 segundos que fue visto anoche en todos los noticieros y generó hoy ríos de tinta, desencadenó una tormenta. No solo porque se trata del líder carismático del M5E –que forma parte del actual gobierno de unidad nacional de Mario Draghi-, es decir, un personaje público, que sale a defender a su hijo y ataca a la magistratura. Sino porque salió a acusar a la víctima, una estudiante ítalo-sueca de 19 años, de haber tenido una actitud consensual, es decir, de haber participado voluntariamente de esa noche de juerga.

“Mi hijo está en todos los diarios como violador serial junto a otos tres chicos. Yo me pregunto por qué un grupo de violadores seriales no ha sido arrestado. La ley dice que deben ser detenidos e interrogados. Están libres desde hace dos años, ¿por qué no los arrestaron?”, preguntó enfurecido el cómico en el video.

“Porque se dieron cuenta de que no es verdad: una persona que es violada por la mañana, por la tarde hace kite-surf y denuncia ocho días más tarde, es raro”, siguió, al destacar que la víctima no denunció enseguida la violación, sino una semana y un día más tarde del hecho. Al respecto escritoras, artistas e intelectuales mujeres, en sendos artículos recordaron hoy que es lo más común que una víctima, bajo shock, remueva el abuso y denuncie mucho más tarde.

Pero no es todo. Siempre a los gritos, Grillo aseguró que hay videos de esa noche que muestran que la chica consentía la relación grupal. “Hay un video en el que se ve a un grupo que se ríe, chicos de 19 años que se divierten y se ríen en calzoncillos porque son cuatro boludos, no cuatro violadores”, clamó, minimizando el hecho.

Desencajado, Grillo finalmente se definió “harto” de la lentitud de la justicia italiana. “¡Desde hace dos años sigue esta historia! ¡Si tienen que arrestar a mi hijo que no hizo nada, entonces arréstenme a mí, voy yo a la cárcel!”, disparó, más alterado que nunca.

El video no solo causó la indignación de la familia de la víctima y de los colectivos de mujeres de los grupos #MeToo, sino gran revuelo en el avispero político.

“El intento de hacer espectáculo sobre la piel de los demás es una farsa repugnante. Intentar arrastrar a la víctima al banquillo de los imputados, intentar minimizar el dolor y la angustia de la víctima y de su familia, son estrategias reprobables, ya vistas”, denunció la abogada de la joven, la más que conocida Giulia Bongiorno, exministra de Justicia y referente de la centroderechista Liga.

“Es vergonzoso que Grillo use su poder mediático y político para absolver a su hijo”, coincidió Elena Boschi, jefa del bloque de Italia Viva (el partido del expremier Matteo Renzi) en Diputados, que también acusó al cómico de palabras llenas de machismo. “Cuando dice que la chica es sustancialmente una mentirosa porque tardó ocho días en denunciar, hiere a todas las mujeres víctimas de violencia, no sabe que las mujeres tardan semanas en superar la verguenza”, atacó Boschi, especialmente indignada porque cuando su padre, banquero, estuvo bajo investigación, el M5E no hizo más que presionarla.

“Mi padre fue acusado de otros delitos, no de violación, que luego fueron archivados. Pero nosotros esperamos el veredicto de los jueces, no cómo él”, apuntó.

“Pese a que es evidente el impacto emotivo por estar involucrado a nivel personal, las frases de Grillo son inaceptables”, le hizo eco el líder del Partido Democrático, de centroizquierda, Enrico Letta.

También la centroderecha se unió al coro. “Es un hecho complejo, pero es muy distónico un Grillo que ataca a la magistratura después de haber usado durante años el justicialismo”, comentó Giorgia Meloni, jefa de Hermanos de Italia.

Cómo era de esperar, sólo el M5E, evidentemente incómodo, manifestó su solidaridad con Grillo. “Sos un papá, te entiendo”, dijo Alessandro di Battista, uno de sus referentes, mientras que el expremier Giuseppe Conte, líder “in pectore” de los “grillini”, prefirió el silencio.