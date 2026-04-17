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Qué significa la apertura del estrecho de Ormuz y por qué es una buena señal, según un analista internacional

Tras el anuncio, el analista internacional Alejandro Laurnagaray, explicó en detalle en LN+ el alcance de las declaraciones de Trump y la continuidad de la guerra

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Estrecho de Ormuz
Estrecho de Ormuz

Tras el anuncio del canciller iraní, Abbas Araghchi, sobre la apertura del estrecho de Ormuz, Donald Trump celebró esta medida pero sostuvo que las fuerzas armadas estadounidenses en el paso fronterizo continuarán en territorio iraní

En este contexto, Alejandro Laurnagaray, en diálogo con LN+, analizó cómo fue posible este acuerdo y el impacto del mismo en la continuidad del conflicto en Medio Oriente, en medio de la tregua entre Tel Aviv y el Líbano.

“Estaba todo encaminado. En estos últimos dos días hubo avances importantes. De hecho el alto al fuego en el Líbano tiene que ver con la negociación de Estados Unidos con Irán -que no fue solamente por la guerra del Líbano- así que fue como una concesión que le dio Trump a Irán para avanzar en las negociaciones”, sostuvo.

Alejandro Laurnagaray en LN+
Alejandro Laurnagaray en LN+

Asimismo, aclaró: “Hablar de paz sería demasiado pretencioso, menos en esta región, más aún en esta región. Entonces, la palabra clave y teórica es desescalada“.

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