Día 51 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entró este domingo 19 de abril en su 51° día de guerra, en el marco de fuertes tensiones entre Estados Unidos e Irán. En las últimas horas del cese al fuego acordado entre ambos países, crece la incertidumbre sobre cómo seguirá la guerra, luego de que Teherán atacara a dos buques en el estrecho de Ormuz ante el bloqueo impuesto por Washington.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo para darle fin a la guerra, un alto funcionario de Irán señaló que hay “avances” pero “gran distancia” en algunos detalles.
- Irán volvió a impedir el paso de buques en el estrecho de Ormuz y se debilita la tregua.
- Tras el nuevo bloqueo, el país persa abrió fuego contra dos petroleros.
- Antes del restablecimiento del bloqueo por parte de Irán, EE.UU. anunció el levantamiento temporal de la mayoría de sanciones contra el petróleo ruso.
- Donald Trump aseguró que aseguró que Irán no puede “chantajear” a EE.UU. con Ormuz y dijo que las conversaciones con el régimen islámico “van bien”.
- Macron apuntó contra Hezbollah por la muerte de un soldado francés.
Otros hechos de importancia
- Israel demolió casas en el sur de Líbano con el objetivo de establecer una zona de seguridad.
- El secretario general de la ONU condenó el ataque contra fuerzas de paz en el Líbano
- Este domingo el presidente Javier Milei llegará a Israel.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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