Día 51 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este domingo 19 de abril en su 51° día de guerra, en el marco de fuertes tensiones entre Estados Unidos e Irán. En las últimas horas del cese al fuego acordado entre ambos países, crece la incertidumbre sobre cómo seguirá la guerra, luego de que Teherán atacara a dos buques en el estrecho de Ormuz ante el bloqueo impuesto por Washington.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump avizoró un buen encuentro con su par chino Xi Jinping Manuel Balce Ceneta - AP

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Soldados israelíes avanzan en el campo de batalla JALAA MAREY - AFP