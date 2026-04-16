El saludo entre la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su par de Albania, Edi Rama, se viralizó este jueves por un particular gesto del funcionario. El exjugador profesional de básquet, destacado por medir más de 2 metros, se arrodilló frente a la mandataria en una muestra de agradecimiento y el momento encantó a los usuarios de las redes sociales.

El encuentro ocurrió en el Palazzo Chigi este jueves para discutir cuestiones bilaterales y fortalecer el vínculo entre ambos países. Así lo expresó Meloni a través de X.

“A cinco meses de la Cumbre Intergubernamental de noviembre, la reunión de hoy en el Palazzo Chigi con el primer ministro de la República de Albania, Edi Rama, permitió hacer foco sobre el fortalecimiento de la asociación entre nuestras naciones en los sectores de interés común, con un enfoque particular en conectividad, defensa y colaboración en materia de lucha contra la inmigración irregular”, señaló en un posteo.

El tuit de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni Captura

Ya en aquella publicación varios usuarios resaltaron la diferencia de estatura entre ambos: mientras que Meloni mide cerca de 1,60 metros, Rama mide 2,01. Sin embargo, los comentarios aumentaron cuando se difundió el video de su encuentro junto con el curioso saludo del albanés.

Apenas pasó por la entrada, el funcionario esbozó una sonrisa y, observando a Meloni a lo lejos, se arrodilló. Con una rodilla en el piso, juntó sus manos en gesto de agradecimiento. La funcionaria se rió y, luego, se acercó a saludarlo.

El posteo se llenó de comentarios que hacían referencia al gesto. “Es por cortesía, él es gigante”, comentó un usuario de X. “¿Ella es muy chiquita o él es muy grande?“, cuestionó otro. ”Parece que le pide matrimonio", bromearon.

El saludo entre Giorgia Meloni y el primer ministro albanés que se volvió viral

No es la primera vez que este saludo se lleva el protagonismo de un encuentro político: es la tercera vez que Rama se arrodilla para saludar a Meloni en el último año. Todo comenzó el 16 de mayo en Tirana, Albania, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).

Allí, Rama se arrodilló por primera vez frente a ella y cautivó a las cámaras sobre la alfombra roja que conducía a los líderes europeos a la Ópera de Tirana. “Lo hace solo para ser alto como yo”, dijo Meloni entre risas, en alusión a la gran estatura de Rama, quien esa noche vestía unas llamativas zapatillas deportivas blancas con el logo de la CPE.

Aunque Rama nunca mencionó explícitamente por qué continúa con dicho gesto cada vez que se encuentra con la primera ministra italiana, sí ha mostrado agradecimiento hacia su país en diferentes declaraciones públicas. Allí, remarcó la amistad que une a las naciones, en particular desde que Meloni asumió el cargo.

El primer ministro albanés, Edi Rama, da la bienvenida a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, antes de la cumbre en Tirana, Albania, el 16 de mayo de 2025 Vlasov Sulaj - AP

Tras una reunión con autoridades del gobierno italiano en 2024, Rama habló de una “bella atmósfera de amistad” y celebró un acuerdo sobre migración para trasladar hasta 36.000 solicitantes de asilo en Italia a centros de detención en Albania cada año.

En otro posteo, escribió: “Todos los gobiernos italianos de los últimos 35 años fueron particularmente amistosos con Albania, pero ninguno puso en marcha un programa de cooperación estratégica tan ambicioso como el gobierno de Giorgia Meloni. Un mayor acercamiento con Italia a través de proyectos concretos y de gran envergadura aporta más desarrollo y seguridad a Albania”.

En enero del año pasado, Rama también llamó la atención por su vínculo con Meloni cuando le regaló una bufanda y la serenó en su cumpleaños de 48. Rama se arrodilló para entregar el regalo y cantó tanti auguri (“feliz cumpleaños” en italiano) en la Cumbre Mundial de Energía del Futuro en Abu Dhabi. La bufanda era obra de un diseñador italiano que se había trasladado a Albania.